Зеленський обговорив з Макроном оборонну співпрацю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський обговорив з Макроном оборонну співпрацю
Зеленський подякував Макрону за підтримку в ухваленні 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії
фото: Офіс президента

Зеленський поінформував Макрона про наслідки російських ударів по критичній інфраструктурі України

У четвер, 23 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зеленський поінформував про наслідки російських ударів по критичній інфраструктурі України та житлових будинках. За словами президента, один із ключових пріоритетів зараз – зміцнення протиповітряної оборони та стійкість української енергетичної системи. 

Зеленський обговорив з Макроном оборонну співпрацю фото 1
фото: Офіс президента

Особливу увагу на зустрічі лідери приділили посиленню оборонної співпраці, розвитку відповідних виробництв і конкретним рішенням, які можуть суттєво зміцнити Україну не лише короткостроково, а й довгостроково.  

«Володимир Зеленський та Еммануель Макрон скоординували позиції напередодні зустрічі «коаліції охочих», яка відбудеться в Лондоні. Лідери мають однакове бачення: зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити Росію. Для цього потрібно продовжувати посилення тиску на РФ, збільшувати підтримку України та закінчити напрацювання гарантій безпеки», – йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував Франції та Макрону за підтримку в ухваленні 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч із президентом Євроради Антоніу Коштою перед засіданням Європейської ради у Брюсселі. Метою зустрічі була координація позицій України та Європейського Союзу. Глава держави висловив вдячність ЄС за затвердження 19-го пакету санкцій проти Росії, назвавши це «дуже важливим рішенням».

Володимир Зеленський Еммануель Макрон

