ISW: Кремль намагається через старі домовленості змусити США відмовитись допомагати Україні

Москва використовує різні методи, щоб стримати Вашингтон від продажу Києву американських ракет

Кремль активізував спроби використати старі американо-російські договори про контроль над озброєннями, аби домогтися від США поступок у питанні війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики кажуть, що Кремль активізує свої зусилля з використання нечинних американо-російських договорів про контроль над озброєннями, щоб домогтися від США поступок у питанні війни в Україні. Кроки РФ щодо виходу з угоди про управління та утилізацію плутонію (PMDA), ймовірно, мають на меті негайно запобігти продажу Україні ракет Tomahawk і є частиною тривалої кампанії рефлексивного контролю.

ISW продовжує оцінювати, що Кремль вживає різноманітних інформаційних заходів, щоб стримати Сполучені Штати від продажу Україні американських ракет. «Вихід Росії з угоди про розподіл озброєнь 8 жовтня, ймовірно, має на меті посилити зусилля Кремля, спрямовані на те, щоб представити американо-російські відносини як такі, що вступають у небезпечну стадію, та відвернути увагу США від України до двосторонніх відносин та переговорів щодо контролю над озброєннями», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, російські погрози Сполученим Штатам через можливе постачання ракет Tomahawk Україні спрямовані на затримку надання озброєння Києву.

Як повідомлялося, американські крилаті ракети Tomahawk, дозволять Україні значно послабити бойову ефективність Росії на війні. На думку аналітиків, українські війська можуть завдавати далекобійних ударів дронами по більшій частині території РФ, але корисні навантаження безпілотників обмежені та не придатні для знищення спеціалізованих об’єктів. На думку фахівців, розвʼязати цю проблему могли б американські далекобійні ракети Tomahawk.

До слова, у Білому домі висловлюють занепокоєння через можливість контролю за тим, як Київ використовуватиме крилаті ракети Tomahawk. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що «майже прийняв рішення» про передачу Україні ракет Tomahawk.