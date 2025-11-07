Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 7 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 330 танків
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 170 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 7 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 7 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 7 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 148 910 (+1 170) осіб
  • танків – 11 330 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 23 543 (+2) од.
  • артилерійських систем – 34 301 (+13) од.
  • РСЗВ – 1 535 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 238 (+1) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 78 678 (+248) од.
  • крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 723 (+65) од.
  • спеціальна техніка – 3 993 (+2) од.
Втрати ворога станом на 7 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1353-й день повномасштабної війни в Україні.

окупанти Генштаб втрати

