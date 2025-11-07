Втрати ворога станом на 7 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 170 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 7 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 7 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 7 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 148 910 (+1 170) осіб
- танків – 11 330 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23 543 (+2) од.
- артилерійських систем – 34 301 (+13) од.
- РСЗВ – 1 535 (+0) од.
- засоби ППО – 1 238 (+1) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 78 678 (+248) од.
- крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 723 (+65) од.
- спеціальна техніка – 3 993 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1353-й день повномасштабної війни в Україні.
