Брянщину атакували безпілотники, є влучання (відео)

Повідомляє про влучання дронів у військові обʼєкти РФ

Безпілотники вчергове атакували Брянську область. Повідомляється про ураження воєнних обʼєктів, пише «Главком».

Російська влада стверджує, що селище Погар останніми днями «пережило кілька цілеспрямованих ударів по цивільних автомобілях», уникаючи згадок про воєнні обʼєкти. Тим часом глава адміністрації Сергій Циганок закликав не виходити на вулицю жителів Погарського району.

Нагадаємо, секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що пошкодження, спричинені атаками безпілотників на об'єкти паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) Росії, нібито не можуть дестабілізувати внутрішню обстановку в країні.

Шойгу прибув до Нижнього Новгорода, де провів нараду, присвячену питанням захисту критично важливих об'єктів від нібито «терористичних зазіхань в умовах СВО». Секретар Радбезу РФ також повідомив, що, крім зростання загроз від атак безпілотників, зросла й кількість людей, які «вербуються спеціальними службами України і не тільки для вчинення різного диверсійного акту».