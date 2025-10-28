Головна Світ Політика
search button user button menu button

Брянщину атакували безпілотники, є влучання (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Брянщину атакували безпілотники, є влучання (відео)
Місцева влада закликає мешканців не виходити на вулиці
скріншот з відео з соцмереж

Повідомляє про влучання дронів у військові обʼєкти РФ

Безпілотники вчергове атакували Брянську область. Повідомляється про ураження воєнних обʼєктів, пише «Главком».

Російська влада стверджує, що селище Погар останніми днями «пережило кілька цілеспрямованих ударів по цивільних автомобілях», уникаючи згадок про воєнні обʼєкти. Тим часом глава адміністрації Сергій Циганок закликав не виходити на вулицю жителів Погарського району.

Нагадаємо, секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що пошкодження, спричинені атаками безпілотників на об'єкти паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) Росії, нібито не можуть дестабілізувати внутрішню обстановку в країні.

Шойгу прибув до Нижнього Новгорода, де провів нараду, присвячену питанням захисту критично важливих об'єктів від нібито «терористичних зазіхань в умовах СВО». Секретар Радбезу РФ також повідомив, що, крім зростання загроз від атак безпілотників, зросла й кількість людей, які «вербуються спеціальними службами України і не тільки для вчинення різного диверсійного акту».

Читайте також:

Теги: росія безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путінський режим висмоктує майже всі ресурси з нафтової галузі
Путінський режим висмоктує майже всі ресурси з нафтової галузі
Вчора, 09:09
Місія «Томагавк»
Місія «Томагавк»
13 жовтня, 13:35
Ми не у стані війни, але й миру більше немає, зазначив Мерц
Мерц: Європа більше не перебуває у мирі з Росією
30 вересня, 03:50
Орбан: ВВП росіян розміром з арахіс
«Росія слабка порівняно з нами». Орбан принизив військовий потенціал окупантів
1 жовтня, 08:56
Президент відзначив, що російські ракети та дрони містять численні критичні компоненти іноземного виробництва
«Путін просто сміється»: Зеленський після атаки на Україну різко звернувся до Заходу
5 жовтня, 16:59
Знищено два легкомоторні літаки Росії
СБУ знищила легкомоторні літаки РФ (відео)
21 жовтня, 18:43
Торгівля та фінанси Білорусі настільки зав’язані на Москву, що країна «втрачає навіть формальні ознаки самостійності»
Росія та Білорусь готуються до року скорочень та дефіцитів через падіння нафтових цін
23 жовтня, 14:05
За окремі злочини, як-от «проходження навчання» або «сприяння диверсії», передбачене навіть довічне ув’язнення
У Росії схвалено закон, який дозволяє саджати дітей від 14 років за «диверсії» аж до довічного ув’язнення
Сьогодні, 14:51
Бессент вважає, що тиск на економіку може змусити Путіна сісти за стіл переговорів
Очільник Мінфіну США назвав посланця Путіна пропагандистом
26 жовтня, 19:58

Політика

Брянщину атакували безпілотники, є влучання (відео)
Брянщину атакували безпілотники, є влучання (відео)
Шойгу взявся заспокоювати росіян через атаки БпЛА
Шойгу взявся заспокоювати росіян через атаки БпЛА
Чоловік, який застрелив експрем'єра Японії, зробив у суді зізнання
Чоловік, який застрелив експрем'єра Японії, зробив у суді зізнання
Що стане головною темою на зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна: подробиці NYT
Що стане головною темою на зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна: подробиці NYT
Дмитрієв викрив себе. Зеленський розказав, як змінилося ставлення Білого дому до переговорника Путіна
Дмитрієв викрив себе. Зеленський розказав, як змінилося ставлення Білого дому до переговорника Путіна
Політична криза вплинула на ядерні плани США: аналіз CNN
Політична криза вплинула на ядерні плани США: аналіз CNN

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua