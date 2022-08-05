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Президент провів кадрові зміни в РНБО

Альона Боженко
Сьогодні, 04:27 glavcom.ua
Президент провів кадрові зміни в РНБО
Зеленський змінив склад РНБО
фото: Уніан

Зеленський вивів зі складу РНБО Венедіктову

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

До персонального складу увійшли генпрокурор Андрій Костін і виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк.

«Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України таких осіб: Костін Андрій Євгенович - генеральний прокурор; Малюк Василь Васильович - перший заступник голови Служби безпеки України», - йдеться в укразі.

Разом з тим Зеленський вивів зі складу Ради нацбезпеки і оборони колишнього голову СБУ Івана Баканова і ексгенпрокурора Ірину Венедіктову.

Як повідомлялося, Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України. Відповідне рішення підтримали 264 нардепи.

Перед цим президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту відповідне подання.

Венедіктова прокоментувала своє відсторонення і заявила, що продемонструвала гарні результати роботи.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський таки відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

Зеленський вже призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора Олексія Симоненка.

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Теги: РНБО Володимир Зеленський кадрові зміни Ірина Венедіктова

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