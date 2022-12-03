Президент розповів про найгарячіші напрямки фронту

Президент подякував прикордонникам Чопського загону, які воюють саме на Бахмутському напрямку

Президент Володимир Зеленський розповів, що Бахмут та Соледар зараз, як і раніше, найгарячіші та найболючіші точки фронту. Про це глава держави заявив у своєму традиційному зверненні.

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«На Донеччині – Бахмут, Соледар – зараз, як і раніше, найбільш гаряче, найбільш болісно. Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям на цьому напрямку. Нашим героям, які тримають там оборону. Кожен, хто там, заслуговує найвищої подяки!», – заявив Зеленський.

Він подякував військовим, які сьогодні «приземлили» черговий літак окупантів.

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«А зараз окремо подякую прикордонникам Чопського загону, які воюють саме на Бахмутському напрямку і сьогодні «приземлили» черговий літак окупантів», – додав президент.

Нагадаємо, триває 283-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки окупантів для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.