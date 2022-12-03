Зеленський у зверненні анонсував потужні заходи (відео)

Позиція України звучатиме, інтереси України будемо реалізовувати попри все, зазначив Зеленський

Президент Володимир Зеленсьуий сьогодні провів нараду з очільниками нашого зовнішньополітичного блоку. Про це Зеленський сказав у своєму традиційному зверненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Підсумували тиждень і готуємо нові заходи на грудень і січень. Дуже потужні заходи. Позиція України звучатиме, інтереси України будемо реалізовувати попри все», – заявив глава держави.

Президент розповів, що сьогодні також провів чергове засідання Ставки. Командувачі доповіли про ситуацію на конкретних найважливіших напрямках.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він додав, що Луганщині й Харківщині українські захисники зміцнюють свої сили.

«Південь – продовжуємо «мінусувати», можливості окупантів. Кордон – укріплюємо весь периметр. Чорноморська акваторія – працюємо, щоб у підсумку «Калібри», могли бути хіба що на дні», – наголосив глава держави.

Публікуємо повний текст звернення Зеленського:

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Будь ласка, читайте текст після реклами

Провів чергове засідання Ставки. Командувачі доповіли про ситуацію на конкретних напрямках – на найважливіших напрямках.

На Донеччині – Бахмут, Соледар – зараз, як і раніше, найбільш гаряче, найбільш болісно. Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям на цьому напрямку. Нашим героям, які тримають там оборону. Кожен, хто там, заслуговує найвищої подяки!

А зараз окремо подякую прикордонникам Чопського загону, які воюють саме на Бахмутському напрямку і сьогодні «приземлили» черговий літак окупантів.

Луганщина й Харківщина – зміцнюємо наші сили. Південь – продовжуємо «мінусувати» можливості окупантів. Кордон – укріплюємо весь периметр. Чорноморська акваторія – працюємо, щоб у підсумку «Калібри» могли бути хіба що на дні.

Звичайно, обговорили подальші кроки в напрямку повної духовної незалежності України й захисту нашої держави від неформальних мереж впливу держави-терориста.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окрема розмова на Ставці – щодо енергетики. Перебіг відновлення й захист об’єктів. Працюємо над цим постійно.

Зараз у світі завершилась – на жаль, без серйозних рішень – дискусія щодо прайс-кепів, тобто щодо обмеження експортної ціни російської нафти. Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста.

Росія вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитися на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція.

І лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. Шкода, що цей час буде втрачений.

Логіка очевидна: якщо обмеження ціни на російську нафту – 60 доларів замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько 100 мільярдів доларів.

Ці гроші підуть не тільки на війну й не тільки на подальше спонсорування Росією інших, інших терористичних режимів та організацій.

Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень.

Провів сьогодні нараду з очільниками нашого зовнішньополітичного блоку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Підсумували тиждень і готуємо нові заходи на грудень і січень. Дуже потужні заходи. Позиція України звучатиме, інтереси України будемо реалізовувати попри все.

І ще одне. Учора я спілкувався зі студентами університетів: Університету Сковороди в Переяславі, Києво-Могилянської академії, Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди. Три інституції з багатьох, які бережуть пам’ять про Сковороду та й бережуть саму українськість.

А сьогодні відвідав ще виставку в Українському домі в Києві «Світ Сковороди».

І це правильно, що в таких умовах, у такий рік по всій країні відбуваються заходи до 300-річчя Сковороди. Це правильно, що є сили, є енергія, щоб дбати про українське в усіх його проявах.

Бо наша перемога здобувається силою зброї й силою духу. Силою воїнів і силою народу. Силою держави й силою культури. Силою нашої єдності – нашого вміння працювати разом заради українських інтересів і вміння підтримати одне одного. Підтримати, бо ми – українці, і сили одного цього аргументу має бути нам усім достатньо.

Слава всім, хто воює за Україну!

Слава всім, хто працює заради нашої держави!

Вічна пам’ять і шана всім, хто віддав життя за незалежність!

Слава Україні!

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 283-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки окупантів для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.