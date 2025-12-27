У Покровську російські солдати жорстоко познущалися над родиною

Жінка, яка постраждала від дій російських окупантів та втратила чоловіка

У ніч проти 23 грудня до помешкання родини вдерлися троє нетверезих – чоловіка вбили, його дружину зґвалтували, а мати вбитого змогла втекла

У Покровську зафіксовано черговий воєнний злочин російських окупантів: жертвами стала родина місцевих мешканців, яка залишилася в місті очікувати на прихід армії РФ. Деталі інциденту стали відомі з відеосвідчень потерпілої Вікторії Швайко, наданих представнику російської військової поліції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Дениса Казанського.

За словами жінки, у ніч проти 23 грудня до її помешкання вдерлися троє нетверезих військовослужбовців 30-ї мотострілецької бригади РФ із позивними «Улибка», «Шухєр» та «Строй».

Окупанти тривалий час катували її чоловіка, після чого прострелили йому ногу та застрелили. Саму жінку військові зґвалтували. Матері вбитого вдалося втекти з будинку під час скоєння злочину.

Потерпіла підкреслила, що її чоловік мав проросійські погляди, чекав на прихід РФ і навіть планував мобілізуватися до лав російської армії на посаду водія. Проте лояльність до окупантів не врятувала родину від розправи, яку військові вчинили заради розваги.

Як відомо, російські окупаційні війська тиснуть на місто Мирноград Донецької області з трьох напрямків, а в Покровську вони ув’язли у міських боях. Малі піхотні групи окупантів намагаються «інфільтруватися» на північ Покровська під час погіршення погоди, однак українські захисники зупиняють ці спроби. Про це повідомив командир Сьомого корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук.

Зі слів офіцера, росіяни змінили тактику наступу на цьому напрямку – місяць тому почали здійснювати механізовані штурми та нині безперервно атакують піхотою.

Нагадаємо, що Сили оборони під Покровськом ліквідували колишнього «міністра молоді, спорту та туризму ДНР» Михайла Мішина.

Раніше повідомлялося, що в районі Покровсько-Мирноградської агломерації тривають активні бойові дії. У самому Покровську за крайні кілька тижнів Сили оборони змогли повернути під контроль близько 16 кв. км у північній частині міста.