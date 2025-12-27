Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Покровську російські солдати жорстоко познущалися над родиною

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Покровську російські солдати жорстоко познущалися над родиною
Жінка, яка постраждала від дій російських окупантів та втратила чоловіка
скріншот з відео

У ніч проти 23 грудня до помешкання родини вдерлися троє нетверезих – чоловіка вбили, його дружину зґвалтували, а мати вбитого змогла втекла 

У Покровську зафіксовано черговий воєнний злочин російських окупантів: жертвами стала родина місцевих мешканців, яка залишилася в місті очікувати на прихід армії РФ. Деталі інциденту стали відомі з відеосвідчень потерпілої Вікторії Швайко, наданих представнику російської військової поліції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Дениса Казанського.

За словами жінки, у ніч проти 23 грудня до її помешкання вдерлися троє нетверезих військовослужбовців 30-ї мотострілецької бригади РФ із позивними «Улибка», «Шухєр» та «Строй».

Окупанти тривалий час катували її чоловіка, після чого прострелили йому ногу та застрелили. Саму жінку військові зґвалтували. Матері вбитого вдалося втекти з будинку під час скоєння злочину.

Потерпіла підкреслила, що її чоловік мав проросійські погляди, чекав на прихід РФ і навіть планував мобілізуватися до лав російської армії на посаду водія. Проте лояльність до окупантів не врятувала родину від розправи, яку військові вчинили заради розваги.

Як відомо, російські окупаційні війська тиснуть на місто Мирноград Донецької області з трьох напрямків, а в Покровську вони ув’язли у міських боях. Малі піхотні групи окупантів намагаються «інфільтруватися» на північ Покровська під час погіршення погоди, однак українські захисники зупиняють ці спроби. Про це повідомив командир Сьомого корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук.

Зі слів офіцера, росіяни змінили тактику наступу на цьому напрямку – місяць тому почали здійснювати механізовані штурми та нині безперервно атакують піхотою. 

Нагадаємо, що Сили оборони під Покровськом ліквідували колишнього «міністра молоді, спорту та туризму ДНР» Михайла Мішина. 

Раніше повідомлялося, що в районі Покровсько-Мирноградської агломерації тривають активні бойові дії. У самому Покровську за крайні кілька тижнів Сили оборони змогли повернути під контроль близько 16 кв. км у північній частині міста.

Теги: вбивство зґвалтування злочин росіяни Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спілкується з журналістами
Ніякого миру. Генерал Сирський повідомив плани росіян на 2026 рік
10 грудня, 16:43
У російській Казані стався блекаут після вибуху
У російській Казані стався блекаут після вибуху (відео)
28 листопада, 23:58
Перемога для України означає розпад Російської імперії, а поразка – повну окупацію України та її розпад
Як має закінчитися війна? Залужний опублікував свій сценарій
30 листопада, 00:59
Палаюча автівка вбитого українця
В Одесі затримано підозрюваних у вбивство, яке сталося у Відні: ймовірно, жертва – син харківського чиновника
2 грудня, 23:12
Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка вперше з'явився в суді
Підозрюваний у вбивстві активіста Чарлі Кірка вперше з'явився в суді
12 грудня, 03:19
Противник зупинений і блокований на підступах до населеного пункту
ЗСУ зупинили ворога на підступах до Гуляйполя
30 листопада, 16:35
Жахлива подія в Індії: жінка вбила 4 дітей, бо заздрила їхній красі
Жахлива подія в Індії: жінка вбила 4 дітей, бо заздрила їхній красі
5 грудня, 13:10
Віктор Трегубов заявив, що до Грабовського зайшло близько 100 окупантів
ЗСУ повідомили, скільки окупантів увійшло в Грабовське на Сумщині
23 грудня, 17:30
Зеленський розповів, що вибори в Україні можуть відбутися лише за умов безпеки
«Якомога швидше». Зеленський розказав, яких виборів вимагають росіяни і американці від України
24 грудня, 12:50

Події в Україні

В Україні оголошено повітряну тривогу
В Україні оголошено повітряну тривогу
У Покровську російські солдати жорстоко познущалися над родиною
У Покровську російські солдати жорстоко познущалися над родиною
Лінія фронту станом на 26 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 26 грудня 2025. Зведення Генштабу
Стало відомо про долю людей з села Грабовське, яких вивезли до Росії
Стало відомо про долю людей з села Грабовське, яких вивезли до Росії
Обстріл Харкова, заяви президента Зеленського. Головне за 26 грудня
Обстріл Харкова, заяви президента Зеленського. Головне за 26 грудня
Міненерго відреагувало на «ліцензування» Росією енергоблоку Запорізької АЕС
Міненерго відреагувало на «ліцензування» Росією енергоблоку Запорізької АЕС

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua