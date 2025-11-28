Соратник президента припустив, як обшуки у Єрмака можуть вплинути на мирні перемовини

«Чому від імені держави виступає голова ОП, а не МЗС?»

Обшуки у голови Офісу президента Андрія Єрмака можуть негативно позначитися на мирних перемовинах. Важливо, щоб керівництво делегації залишалося поза підозрами та могло повністю зосередитися на роботі. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в коментарі «Главкому».

За словами Мережка, зараз тривають важкі перемовини, від яких залежить доля країни, і дуже важливо, щоб зараз ми не опинилися у вразливому становищі. Для цього члени переговорної делегації, особливо її керівництво мають бути поза всякими підозрами.

«І з точки зору довіри до них з боку американських партнерів, і з точки зору того, що росіяни можуть використовувати такі скандали для вчинення провокацій. Це навіть просто відволікає членів делегації від роботи, бо людина, яка має фокусуватися на перемовинах, ще й паралельно думає – вручать йому підозру чи ні. За таких умов просто неможливо зосередитись на своїй справі. Тому той, хто формує делегацію, має з величезною відповідальністю і обережністю ставитися до її складу», – пояснив він.

Політик також підкреслив, що відповідно до указу президента від імені держави говорити мають лише президент, прем’єр і міністр закордонних справ.

«І коли з американської сторони представлений їхній, по суті, міністр закордонних справ, держсекретар Рубіо, то виникає питання – чому немає нашого міністра закордонних справ? Чому він не виступає від імені держави?», – зазначив Мережко.

Він додав, що призначення голови делегації – це прерогатива президента, і у нього можуть бути власні аргументи.

«Наприклад, що голова Офісу президента давно в темі. Але це треба якось комунікувати і це озвучувати. Можна, звісно, казати, що коли призначали керівника делегація, у нього не було обшуків, не було відкритих справ. Але якщо є підозри з приводу того, хто такий «Алі-Баба» на плівках НАБУ, краще все-таки це враховувати, щоб зайвий раз не підставлятися», – додав Мережко.

Мережко вважає, що конспірологічні версії щодо часу обшуків необґрунтовані. «Чому ці обшуки відбулися зараз, в розпал перемовин по мирному плану, думаю, дійсності відповідає найпростіше пояснення. НАБУ діє за своєю програмою, за своєю логікою: вони проводять слідчі дії та не дивляться, як вони вплинуть на політику. Вони просто виконують свою роботу за певним графіком та послідовністю дій», – пояснив він.

Політик додав, що будь-які деталі можуть впливати на перемовини, тому ризики варто мінімізувати. Росіяни, за його словами, ретельно стежать за висловами та діями кожного, хто бере участь в перемовинах з нашого боку.

«Призначення делегації та її голови – це рішення президента, його відповідальність, можливо, він бачить повну картину», – підсумував Мережко.

