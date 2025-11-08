Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Легіон «Свобода Росії» взяв у полон офіцера-розвідника

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Легіон «Свобода Росії» взяв у полон офіцера-розвідника
В Україні окупант перебуває із 2022 року
фото: скріншот із відео

В Україні окупант перебуває із 2022 року

Легіону «Свобода Росії» вдалося взяти в полон російського офіцера. Молодший лейтенант Костянтин Тухтаєв – командир взводу 154-го окремого розвідувального батальйону ДШВ, він уклав контракт іще 2016 року. Як інформує «Главком», відповідне відео Легіон «Свобода «Росії» розмістив на YouTube.

В Україні окупант перебуває із 2022 року. Воював на Луганщині та Херсонщині. Командування відправило його проконтролювати солдат на позиціях, аби вони не пили. Так офіцер і потрапив до рук Легіону. 

Раніше «Главком» повідомляв, що Володимир Зеленський розповів, скільки військових потрапило в український полон цього року. Він повідомив, що найбільшу кількість російських військовополонених «принесла» Добропільська операція. Зокрема окупантів узяли на таких напрямках, як Добропілля та Покровськ.

Також полонені солдати КНДР у Києві просять не повертати їх додому. Двоє військовополонених із Північної Кореї, які воювали на боці Росії, звернулися з проханням передати їх Південній Кореї. Ці полонені перебувають у психологічно нестабільному стані й намагалися завдати собі шкоди.

Читайте також:

Теги: полон відео окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 326 танків
Втрати ворога станом на 4 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
4 листопада, 07:00
Ситуація на фронті 3 листопада
Лінія фронту станом на 3 листопада 2025. Зведення Генштабу
3 листопада, 22:15
Ситуація на фронті 1 листопада
Лінія фронту станом на 1 листопада 2025. Зведення Генштабу
1 листопада, 22:43
Російський диктатор Путін анонсував розпочати коротке перемир’я у Покровську для приїзду іноземних ЗМІ
Зеленський прокоментував плани Путіна щодо Покровська: «Усі знають, чим це закінчиться»
31 жовтня, 14:45
Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Готувався до вчинення терактів. У Києві затримано колишнього військового інструктора-іноземця
29 жовтня, 19:13
Ситуація на фронті 28 жовтня
Лінія фронту станом на 28 жовтня 2025. Зведення Генштабу
28 жовтня, 22:29
Російська виконавиця Алла Пугачова нещодавно перервала публічне мовчання
«За що її судити?». Відома українська співачка стала на захист Алли Пугачової
13 жовтня, 14:35
За словами Макрона, Франція з партнерами вивчає можливості для відновлення і забезпечення важливих послуг в Україні
«Якщо відмовитеся від переговорів – доведеться заплатити» – Макрон попередив Кремль
12 жовтня, 21:48
За словами Олександра, в окупації було важко, він із дружиною наймалися на роботу у полях, аби якось вижити
Українець із Нової Каховки розповів, як окупанти змусили його воювати за Росію
11 жовтня, 21:14

Події в Україні

Рибалки з Франції передають Україні старі сітки для захисту від дронів
Рибалки з Франції передають Україні старі сітки для захисту від дронів
Легіон «Свобода Росії» взяв у полон офіцера-розвідника
Легіон «Свобода Росії» взяв у полон офіцера-розвідника
Украв гроші та втік у ліс. Що вирішив суд щодо поліцейського з Києва
Украв гроші та втік у ліс. Що вирішив суд щодо поліцейського з Києва
Президент присвоїв чотирьом десантникам звання Героя України
Президент присвоїв чотирьом десантникам звання Героя України
У Тернополі чоловік, тікаючи із ТЦК, випав із вікна п’ятого поверху
У Тернополі чоловік, тікаючи із ТЦК, випав із вікна п’ятого поверху
Росія близька до захоплення Покровська, але величезною ціною – CNN
Росія близька до захоплення Покровська, але величезною ціною – CNN

Новини

Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Сьогодні, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Сьогодні, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Вчора, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua