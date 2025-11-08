Легіон «Свобода Росії» взяв у полон офіцера-розвідника

В Україні окупант перебуває із 2022 року

Легіону «Свобода Росії» вдалося взяти в полон російського офіцера. Молодший лейтенант Костянтин Тухтаєв – командир взводу 154-го окремого розвідувального батальйону ДШВ, він уклав контракт іще 2016 року. Як інформує «Главком», відповідне відео Легіон «Свобода «Росії» розмістив на YouTube.

В Україні окупант перебуває із 2022 року. Воював на Луганщині та Херсонщині. Командування відправило його проконтролювати солдат на позиціях, аби вони не пили. Так офіцер і потрапив до рук Легіону.

Раніше «Главком» повідомляв, що Володимир Зеленський розповів, скільки військових потрапило в український полон цього року. Він повідомив, що найбільшу кількість російських військовополонених «принесла» Добропільська операція. Зокрема окупантів узяли на таких напрямках, як Добропілля та Покровськ.

Також полонені солдати КНДР у Києві просять не повертати їх додому. Двоє військовополонених із Північної Кореї, які воювали на боці Росії, звернулися з проханням передати їх Південній Кореї. Ці полонені перебувають у психологічно нестабільному стані й намагалися завдати собі шкоди.