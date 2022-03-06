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    Події в Україні

    Під Маріуполем українці знищили сорок окупантів, взяли полонених і трофеї

    Наші захисники взяли в полон двох росіян - Під Маріуполем українці знищили сорок окупантів, взяли полонених і трофеї
    Наші захисники взяли в полон двох росіян
    фото: Антон Геращенко/ Telegram

    Українські військові підбили сім танків, п'ять БТР, два «Тигри» ворогів

    Сьогодні захисники Маріуполя знищили 40 окупантів, двох взяли в полон. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram.

    «Хороші новини від захисників Маріуполя. Сьогодні окупанти намагалися захопити околиці нашого міста. Підсумок для них був плачевний», – зазначив він.

    Так, українські військові підбили сім танків, п’ять БТР, два «Тигри» окупантів.

    «Приблизно 40 окупантів знищено. Двох взяли в полон», – розповів Геращенко.

    За його словами, оборону Маріуполя тримають бригада морської піхоти, полк Нацгвардії «Азов», загони тероборони.

    «Незважаючи на те, що Маріуполь, як блокадний Ленінград, оточений нацистами, бойовий дух захисників знаходиться на неймовірній висоті», – додав радник міністра.

    Нагадаємо, також ЗСУ ліквідували російського підполковника Сафронова.

    А ще окупанти на Харківщині втратили важливу техніку.

    До того ж, під Миколаєвом російські окупанти кинули техніку та втекли (відео).

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    Теги: Маріуполь окупанти Антон Геращенко Азов полон українці військові Telegram радник
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    Під Маріуполем українці знищили сорок окупантів, взяли полонених і трофеї