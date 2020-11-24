Президенти України та Литви планують провести відеозустріч у грудні

Віртуальна зустріч Володимира Зеленського та Гітанаса Науседи може відбутися у грудні

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква обговорив з послом Литви Вальдемарасом Сарапінасом можливість проведення відеозустрічі лідерів держав. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Відеозустріч президентів хочуть приурочити до річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Литвою, яку відзначають 12 грудня.

Планується, що під час майбутньої віртуальної зустрічі Зеленский та Науседа зможуть обговорити різні важливі завдання порядку денного українсько-литовського стратегічного партнерства.

Нагадаємо, що посол Литви розповів, коли Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС.

Посол нагадав, що в середині 2021 року у Вільнюсі планується організувати четверту конференцію реформ в Україні, яка буде сприяти зміцненню процесу реформ.

Раніше експрем’єр Литви, а нині євродепутат Андрюс Кубілюс закликав у 2020 році ухвалити декларацію з обіцянкою перспективи членства Україні.

Кубілюс вважає, що у 2027 році, коли Литва вдруге стане головуючою в ЄС країною, можливо ухвалення рішення про майбутнє членство України, а також Грузії і Молдови, в Євросоюзі. За його словами, цьому сприятиме те, що до 2027 року у ЄС головуватиме низка країн (Німеччина, Франція, Польща), які є зацікавленими у розширенні ЄС.

Крім того, посол України в Ізраїлі приступив до виконання обов'язків.