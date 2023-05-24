Шойгу на черговому засіданні Міноборони РФ виставив себе на посміх

Після двох днів боїв Шойгу заговорив про «оперативне» реагування на «диверсантів»

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу пообіцяв «оперативно» і «дуже жорстко» реагувати на вторгнення диверсійних груп на територію Росії після двох днів боїв із «диверсантами» в Бєлгородській області. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Шойгу нагадав, що «диверсійна група» проникла на територію Росії 22 травня. За його словами, під час контртерористичної операції російські сили застосували проти неї авіацію та артилерію.

У результаті «націоналістичні формування були заблоковані та розгромлені», а їхні залишки витіснені на територію України, зазначив Шойгу.

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«Знищено понад 70 українських терористів, а також автомобільну та бронетанкову техніку...На подібні дії українських бойовиків і надалі реагуватимемо оперативно і дуже жорстко», – заявив він.

Нагадаємо, що 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки. За словами речник ГУР Андрія Юсова, операцію проводили виключно громадяни Росії.