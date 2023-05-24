Шойгу на черговому засіданні Міноборони РФ виставив себе на посміх
Після двох днів боїв Шойгу заговорив про «оперативне» реагування на «диверсантів»
Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу пообіцяв «оперативно» і «дуже жорстко» реагувати на вторгнення диверсійних груп на територію Росії після двох днів боїв із «диверсантами» в Бєлгородській області. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Шойгу нагадав, що «диверсійна група» проникла на територію Росії 22 травня. За його словами, під час контртерористичної операції російські сили застосували проти неї авіацію та артилерію.
У результаті «націоналістичні формування були заблоковані та розгромлені», а їхні залишки витіснені на територію України, зазначив Шойгу.
«Знищено понад 70 українських терористів, а також автомобільну та бронетанкову техніку...На подібні дії українських бойовиків і надалі реагуватимемо оперативно і дуже жорстко», – заявив він.
Нагадаємо, що 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки. За словами речник ГУР Андрія Юсова, операцію проводили виключно громадяни Росії.
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