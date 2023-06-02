ЗСУ змусили ПВК «Вагнер» втекти з Бахмута – Череватий

Череватий: «Ми досягли головного: ми виснажили, вбили їх і заставили «Вагнер» втекти»

За словами Череватого, ЗСУ виснажили та змусили ПВК «Вагнер» втекти із величезними втратами

Збройні сили України в Бахмуті досягли головного – виснажили і змусили ПВК «Вагнер» втекти із величезними втратами. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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«Ми досягли головного: ми виснажили, вбили їх і заставили «Вагнер» втекти і ми зараз наносимо потужні удари по їхньому угрупуванню і війська, які заходять замість «Вагнера», м’яко кажучи, не дуже прагнуть це робити. Вони знають, що було з їх попередниками, їхній моральний стан далекий від оптимального», – сказав військовий.

Також Череватий розповів, що наразі ворог свої ротаційні заходи в Бахмуті прикриває потужним вогнем. За цю добу ворог 450 разів бив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по українських позиціях, здійснив шість авіанальотів.

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«Ми не даємо ворогу спокійно проводити ротацію, наносимо удари – 107 окупантів знищено, 126 зазнали поранення, знищили ворожий БМП, сім гармат, самохідну артилерійську установку «Піон», три польові склади з боєприпасами і чотири військових автомобілі», – сказав Череватий.

За словами військового, низка західних ЗМІ «рознесла» слова ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина про начебто перемоги в Бахмуті, опублікувавши неймовірні втрати угруповання.

«Цифри різні у втратах «Вагнера» – і 60 тисяч і 100 тисяч. Проте багато хто сходиться у думці, що мінімум 20 тисяч вбитих при спробі взяти обласний центр це неймовірно багато», – пояснив речник.

Нагадаємо, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі наголосив на важливості танків для українського контрнаступу. Саме вони мають забезпечити вирішальну вогневу міць.

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До слова, триває 464-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує застосовувати тактику терору, намагаючись залякати населення України. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) та 18 іранських ударних БпЛА Shahed. Усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Інформація уточнюється.



