Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ змусили ПВК «Вагнер» втекти з Бахмута – Череватий

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ змусили ПВК «Вагнер» втекти з Бахмута – Череватий
Череватий: «Ми досягли головного: ми виснажили, вбили їх і заставили «Вагнер» втекти»
фото з відкритих джерел

За словами Череватого, ЗСУ виснажили та змусили ПВК «Вагнер» втекти із величезними втратами

Збройні сили України в Бахмуті досягли головного – виснажили і змусили ПВК «Вагнер» втекти із величезними втратами. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Ми досягли головного: ми виснажили, вбили їх і заставили «Вагнер» втекти і ми зараз наносимо потужні удари по їхньому угрупуванню і війська, які заходять замість «Вагнера», м’яко кажучи, не дуже прагнуть це робити. Вони знають, що було з їх попередниками, їхній моральний стан далекий від оптимального», – сказав військовий.

Також Череватий розповів, що наразі ворог свої ротаційні заходи в Бахмуті прикриває потужним вогнем. За цю добу ворог 450 разів бив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по українських позиціях, здійснив шість авіанальотів.

«Ми не даємо ворогу спокійно проводити ротацію, наносимо удари – 107 окупантів знищено, 126 зазнали поранення, знищили ворожий БМП, сім гармат, самохідну артилерійську установку «Піон», три польові склади з боєприпасами і чотири військових автомобілі», – сказав Череватий.

За словами військового, низка західних ЗМІ «рознесла» слова ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина про начебто перемоги в Бахмуті, опублікувавши неймовірні втрати угруповання.

«Цифри різні у втратах «Вагнера» – і 60 тисяч і 100 тисяч. Проте багато хто сходиться у думці, що мінімум 20 тисяч вбитих при спробі взяти обласний центр це неймовірно багато», – пояснив речник.

Нагадаємо, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі наголосив на важливості танків для українського контрнаступу. Саме вони мають забезпечити вирішальну вогневу міць.

До слова, триває 464-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує застосовувати тактику терору, намагаючись залякати населення України. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) та 18 іранських ударних БпЛА Shahed. Усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Інформація уточнюється.

 
 

Теги: ЗСУ ПВК «Вагнер» Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маршевий двигун до ракети російської ЗРК «Панцирь-С1», яка пошкодила підʼїзд п'ятиповерхової житлової будівлі в Курську
РФ гатила по Києву ракетами і дронами, у Курській області сталася «бавовна»: головне за ніч
Сьогодні, 07:21
Скріншот відео
Військові записали звернення до Віктора Павлика, який втрапив в скандал зі спецперепусткою
20 травня, 22:52
За інформацією видання, втрати ЗСУ начебто склали понад 10 тисяч солдатів
Європейська розвідка назвала орієнтовні втрати ЗСУ
12 травня, 15:56
Путин провел самый молниеносный парад за всю историю этих парадов
9 мая закончилось. Чего ждать от Кремля
10 травня, 11:57
Три ударні роти, які запустили кілька місяців тому, вже мають успішні результати на фронті
«Армію дронів» поповнили вісім нових ударних рот (фото)
8 травня, 20:01
Росіяни посилили обстріли України
Міноборони повідомило про ймовірність масованої атаки РФ на 9 травня
8 травня, 08:20
Донька Валерія Глєбова віддала президенту шеврон батька
«Буду берегти його»: Зеленський розповів про подарунок від доньки Героя України
6 травня, 19:52
Посадовці США вважають, що Україна не зобов'язана повідомляти Заходу про контрнаступ заздалегідь
Україна приховує від союзників деталі контрнаступу. Politico назвало причину
3 травня, 08:09
Ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади
На Чернігівщині росіяни вбили підлітка, у Павлограді перебої з електрикою: ситуація в регіонах
2 травня, 13:18

Події в Україні

ЗСУ змусили ПВК «Вагнер» втекти з Бахмута – Череватий
ЗСУ змусили ПВК «Вагнер» втекти з Бахмута – Череватий
Повітряні сили під час нічної атаки збили всі ракети та дрони
Повітряні сили під час нічної атаки збили всі ракети та дрони
Під загрозою Україна та Туреччина: РФ може готувати провокації на хімічному заводі у Криму
Під загрозою Україна та Туреччина: РФ може готувати провокації на хімічному заводі у Криму
РФ гатила по Києву ракетами і дронами, у Курській області сталася «бавовна»: головне за ніч
РФ гатила по Києву ракетами і дронами, у Курській області сталася «бавовна»: головне за ніч
На Херсонщині окупанти встановили кінцевий термін отримання паспорта РФ
На Херсонщині окупанти встановили кінцевий термін отримання паспорта РФ
ЗСУ в Польщі опановують ізраїльську систему сповіщення про ракетні атаки
ЗСУ в Польщі опановують ізраїльську систему сповіщення про ракетні атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
«Вагнерівцям» не вдається вийти з-під Бахмута – Міноборони
22K
Вашингтон скликав Радбез ООН: що сталося
21K
Звільнення Білгородщини: російські партизани зробили нову заяву
17K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
14K
ЄС приєднується до Стамбульської конвенції: що це означає
5999
Погрози Кадирова. Головна страшилка Кремля стала посміховиськом

Новини

Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Сьогодні, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
Сьогодні, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Вчора, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту