«Розтрощений, але нескорений». Українські військові показали фото й відео з Бахмута

Захисники продемонстрували шлях до української перемоги – тяжкий та ризикований

Сьогодні, 21 травня, командування Сил спеціальних операцій записало відео зі зруйнованого Бахмута. А 93-тя окрема механізована бригада Холодний Яр показала фото міста, зроблені з допомогою дрона.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Воїни ССО України вирушають на бойову задачу крізь розтрощене, але нескорене місто», – підписали відео військові.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вони підкреслили, що саме так виглядає шлях до української перемоги – тяжкий та ризикований. За їхніми словами, він є єдиним вибором для всіх, хто став на захист України, і всіх, для кого війна стала роботою і покликанням водночас.

«Наші «очі» в Бахмуті – оператор дрона з позивним «Єнот» – не лише розвідує місце перебування противника і коригує нашу артилерію. Він ще фіксує, як гине місто від дій російських окупаційних військ», – підписали знімки воїни 93-тьої ОМБр Холодний Яр.

7 фото На весь екран











Такий вигляд має Бахмут після обстрілів російських окупаційних військ фото: Facebook / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Нагадаємо, правоохоронці під прицільним вогнем окупантів змогли евакуювати з Бахмута десятьох людей. Серед них була чотирнадцятирічна дівчинка.

Як повідомлялося, Збройні сили України зараз контролюють незначну частину Бахмута, але значення її оборони не втрачає своєї актуальності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники не контролюють Бахмут на Донеччині, ЗСУ продовжують виконувати важливе завдання у місті.

Раніше засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Українські військові спростували цю заяву.