Росіяни зайшли у Грабовське на Сумщині та вивезли з нього понад 50 місцевих

Цивільних, яких росіяни вивезли з Грабовського, планують піддати так званій фільтрації

У ніч проти 20 грудня російські військові зайшли у прикордонне село Грабовське, що на Сумщині. Про це пише «Главком» із посиланням на «Кордон Медіа».

Понад 50 місцевих мешканців, які раніше відмовилися від евакуації, були примусово вивезені на територію Росії. Там цивільних планують піддати так званій фільтрації.

Водночас, зафіксовано подальший наступ ворожих підрозділів у бік населених пунктів Рясне та хутір Високий. У Рясному, де також перебували мирні жителі, ввечері 20 грудня розпочалися термінові евакуаційні заходи.

Зусиллями представників влади, організації «Червоний Хрест» та екіпажів «Білих Янголів» вдалося вивезти лише чверть населення. Попри офіційні застереження та небезпеку, решта мешканців вирішила залишитися в селі.

Як відомо, в Ізюмі на Харківщині внаслідок російського обстрілу загинули чоловік та жінка. Про це повідомили очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, поліція та ДСНС.

Війська РФ скинули на Ізюм керовані авіабомби близько 15:40. За попередньою інформацією, окупанти застосували чотири таких засоби.

Нагадаємо, на Одещині триває ліквідація наслідків масованих атак. Уночі ворог завдав балістичного удару по порту в Одесі. Станом на зараз кількість загиблих зросла до восьми, близько 30 людей зазнали поранень. Після восьмої ранку зафіксовано чергову атаку по порту Південний – є влучання в резервуари. Про це повідомляє віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

На місцях атак працюють медичні, рятувальні, піротехнічні служби, залучені всі необхідні аварійні бригади. Попри постійні ризики, працівники портів продовжують роботу, підтримуючи безперервність морської логістики.

До слова, що в ніч на 20 грудня російські війська завдали ударів по Миколаєву та області, використавши безпілотники. Внаслідок ворожої атаки в регіоні зафіксовано масштабні проблеми з електропостачанням.

За даними ДСНС, унаслідок удару в Миколаєві зайнявся гараж та автомобіль на території автогаражного кооперативу. Вогнеборці ліквідували пожежу.