Independent: В Україні загинули два студенти з Індії, яких РФ примусово відправила на фронт

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Independent: В Україні загинули два студенти з Індії, яких РФ примусово відправила на фронт
фото: Укрінформ

Чоловіки шукали в РФ підробіток, щоб оплатити навчання

Двоє громадян Індії, які приїхали до Росії за студентськими візами, загинули у війні проти України після примусового вербування до лав окупаційних військ. Як повідомляє Independent, тіла 22-річного Аджая Годари та 30-річного Ракеша Кумара Маур’ї вже повернули родичам на батьківщину, передає «Главком».

За словами близьких загиблих, чоловіки шукали в РФ підробіток, щоб оплатити навчання. Їм обіцяли цивільні посади – прибиральників або помічників, що не передбачали участі в бойових діях. Однак згодом з’ясувалося, що індійців фактично мобілізували до російської армії та після короткої підготовки кинули на передову.

Видання поділося більш детально історією Аджая Годари. Повідомляється, що студент прибув до Росії у листопаді 2024 року на мовні курси. В останніх відеозверненнях до родини Аджай виглядав наляканим і стверджував, що його завербували силоміць. Він описував жахи боїв під Селидовим на Донеччині, згадуючи ракетні удари та загибель інших новобранців на його очах. Останнє повідомлення від нього родина отримала наприкінці вересня, де він попереджав, що цей запис може стати останнім.

Загибель студентів спровокувала нову хвилю обурення в Індії щодо методів, якими Москва залучає іноземців до своєї армії. Батьки Аджая неодноразово благали індійських чиновників допомогти повернути сина, але врятувати його не вдалося. Під час церемонії прощання в Індії рідні виставили його російську форму та прапор, підкреслюючи обман, через який єдиний син родини опинився на чужій війні.

Як відомо, від початку повномасштабної російської агресії проти України до лав армії окупантів було залучено понад 200 громадян Індії. 

Завдяки дипломатичним зусиллям уряду Індії вдалося забезпечити дострокове звільнення та повернення на батьківщину 119 осіб. Російська сторона підтвердила загибель 26 індійських найманців. Ще семеро офіційно вважаються зниклими безвісти.

Наразі Делі домагається повернення ще щонайменше 50 своїх громадян, які залишаються у складі ЗС РФ.

До слова, Росія почала активно вербувати іранців на війну проти України. Кремлівська влада пропонує іранським найманцям роботу в армії РФ за $20 тис. 

За інформацією ЦПД, у деяких містах Ірану почали з'являтися листівки із пропозиціями служби в армії Росії за «$20 тис. «підйомних» і приблизно $2 тис. щомісяця». Відомо, що дані з цих листівок ведуть до Telegram-каналу, де охочих вербують різними методами. Ця компанія координується РФ на території Ірану, за словами рекрутера, який розповів про це журналістам іранської служби Радіо Свобода.

Теги: росія студенти війна Індія

