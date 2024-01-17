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Попри угоду з урядом: румунські фермери продовжують блокаду двох КПП

Христина Петренко
glavcom.ua
Попри угоду з урядом: румунські фермери продовжують блокаду двох КПП
Біля пункту пропуску »Сірет» блокування вантажівок триває уже третю добу поспіль
фото ілюстративне

Блокування руху вантажівок не припинялося цієї ночі і у пункті пропуску «Вікову-де-Сус»

Румунські фермери продовжують часткове блокування руху вантажівок біля пунктів пропуску на кордоні з Україною «Сірет» та «Вікову-де-Сус», попри досягнення угоди з урядом. Про це повідомив помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв, передає Укрінформ.

«Біля пункту пропуску »Сірет», що навпроти нашого переходу «Порубне», блокування вантажівок триває уже третю добу поспіль. Але буквально годинку тому з румунського боку пропустили до нас першу партію із 10 вантажних автомобілів. На виїзд з України поки вантажівки не оформляють через блокування», – сказав Заруднєв.

Також блокування руху вантажівок не припинялося цієї ночі і в пункті пропуску «Вікову-де-Сус», що навпроти «Красноїльська». Вдень у «живій» черзі на виїзд з України біля пункту пропуску «Красноїльськ» стояло близько 60 вантажних автомобілів.

Водночас в електронній черзі на виїзд з України через пункт пропуску «Порубне» вже зареєструвалися понад 1100 вантажівок.

Коли блокування припиниться і розпочнеться робота пунктів пропуску у звичному режимі, українські прикордонники наразі не знають.

Нагадаємо, у Румунії вже тиждень тривають протести. У них беруть участь не лише фермери, а й перевізники. Стихійні блокування розпочали якраз останні, зокрема, через зміни умов обов'язкового страхування цивільної відповідальності автовласника (RCA). Зараз вони разом із фермерами ускладнюють проїзд з Бухаресту до інших міст країни, а також на прикордонних пунктах з Молдовою, Болгарією, а тепер ще й з Україною.

16 січня Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій у понеділок досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною. 

Міністр сільського господарства Флорін Барбу повідомив, що угода охоплює 13 вимог фермерів, але обговорення триватимуть і далі, щоб знайти компроміс щодо решти вимог.

Уряд зобов'язався повністю субсидіювати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові кредити.

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Теги: Румунія вантажівки кордон блокування

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