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Прикордонники не випустили з України футболістів з ампутаціями: деталі інциденту

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Прикордонники не випустили з України футболістів з ампутаціями: деталі інциденту
Члени ФК не мали необхідних документів для перетинання кордону
фото: Держприкордонслужба

«Покрова АМП» – перша в Україні футбольна команда осіб з ампутаціями

Українські прикордонники не пропустили через кордон футбольну команду «Покрова АМП».

Як стало відомо Гал-інфо, спортсменів не випустили на турнір до Польщі на пункті пропуску «Краковець-Корчова».

Держприкордонслужба пояснила, що під час вивчення законних підстав для виїзду за кордон гравців команди «Покрова АМП» прикордонники встановили, що більшість осіб зі складу ФК, які є чинними військовослужбовцями, не мають необхідних документів для перетинання кордону. 

«Попередньо встановлено, що керівництво футбольної команди не до кінця вжило необхідних дій щодо погодження дозволів для команди та отримання позитивного результату розгляду листів», – зазначає ДПСУ.

Держприкордонслужба додала, що прикордонники вживають всіх можливих заходів, аби допомоги команді в перетинанні кордону. 

У футбольний клуб «Покрова АМП» входять гравці з ампутаціями
У футбольний клуб «Покрова АМП» входять гравці з ампутаціями
фото: Укрінформ

Футбольний клуб «Покрова АМП» розпочав свою історію у вересні 2023 року, коли перші чотири футболісти відвідали тренування. Команда на 80% складається з військових, які захищали Україну на фронті. Тренують спортсменів Богдан Мельник та Назар Русецький.

Це перша в Україні футбольна команда осіб з ампутаціями, а також перша у світі, яка тренується на снігу. Від вересня колектив поповнився новими футболістами, тренером та фахівцями медичного сектору.

Завдяки стрімкому росту та належній підготовці «Покрова АМП» стала базовою командою національної збірної України з футболу серед гравців з ампутацією кінцівок, яка восени посіла друге місце в Лізі Націй-2023.

Теги: прикордонники НОВИНИ ФУТБОЛУ Держприкордонслужба

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