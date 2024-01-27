Прикордонники не випустили з України футболістів з ампутаціями: деталі інциденту

«Покрова АМП» – перша в Україні футбольна команда осіб з ампутаціями

Українські прикордонники не пропустили через кордон футбольну команду «Покрова АМП».

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Як стало відомо Гал-інфо, спортсменів не випустили на турнір до Польщі на пункті пропуску «Краковець-Корчова».

Держприкордонслужба пояснила, що під час вивчення законних підстав для виїзду за кордон гравців команди «Покрова АМП» прикордонники встановили, що більшість осіб зі складу ФК, які є чинними військовослужбовцями, не мають необхідних документів для перетинання кордону.

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«Попередньо встановлено, що керівництво футбольної команди не до кінця вжило необхідних дій щодо погодження дозволів для команди та отримання позитивного результату розгляду листів», – зазначає ДПСУ.

Держприкордонслужба додала, що прикордонники вживають всіх можливих заходів, аби допомоги команді в перетинанні кордону.

У футбольний клуб «Покрова АМП» входять гравці з ампутаціями фото: Укрінформ