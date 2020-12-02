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    Події в Україні

    Прикордонники викрили нелегальну схему продажу морепродуктів. Вилучено понад 500 тонн товару

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    <p>Морепродукти з країн Східної Азії великими партіями ввозилися в Україну з порушенням законодавства й ухиленням від податків</p> - Прикордонники викрили нелегальну схему продажу морепродуктів. Вилучено понад 500 тонн товару

    Морепродукти з країн Східної Азії великими партіями ввозилися в Україну з порушенням законодавства й ухиленням від податків

    «Ділки» ввозили морепродукти в Україну з країн Східної Азії

    У Харкові та Дніпрі правоохоронці викрили схему переміщення через кордон морепродуктів з порушенням законодавства. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    Встановлено, що морепродукти ввозили в Україну з країн Східної Азії із заниженням або ухиленням від сплати митних платежів. Надалі продукти реалізовувалися на внутрішньому ринку країни з порушенням податкового законодавства.

    Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили товарно-господарську документацію та значні партії товарно-матеріальних цінностей іноземного виробництва загальною масою понад 500 тонн. Попередня вартість вилученого становить близько 62 мільйонів гривень.

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    Прикордонники викрили нелегальну схему продажу морепродуктів. Вилучено понад 500 тонн товару
    Прикордонники викрили нелегальну схему продажу морепродуктів. Вилучено понад 500 тонн товару
    Прикордонники викрили нелегальну схему продажу морепродуктів. Вилучено понад 500 тонн товару
    Прикордонники викрили нелегальну схему продажу морепродуктів. Вилучено понад 500 тонн товару
    Прикордонники викрили нелегальну схему продажу морепродуктів. Вилучено понад 500 тонн товару
    Прикордонники викрили нелегальну схему продажу морепродуктів. Вилучено понад 500 тонн товару
    Прикордонники викрили нелегальну схему продажу морепродуктів. Вилучено понад 500 тонн товару
    Прикордонники викрили нелегальну схему продажу морепродуктів. Вилучено понад 500 тонн товару

    Нагадаємо, що київські митники викрили незаконну схему ввезення палива на 57 млн грн.

    Теги: прикордонники продукти партії кордон
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