Прикордонники викрили нелегальну схему продажу морепродуктів. Вилучено понад 500 тонн товару

Морепродукти з країн Східної Азії великими партіями ввозилися в Україну з порушенням законодавства й ухиленням від податків

«Ділки» ввозили морепродукти в Україну з країн Східної Азії

У Харкові та Дніпрі правоохоронці викрили схему переміщення через кордон морепродуктів з порушенням законодавства. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Встановлено, що морепродукти ввозили в Україну з країн Східної Азії із заниженням або ухиленням від сплати митних платежів. Надалі продукти реалізовувалися на внутрішньому ринку країни з порушенням податкового законодавства.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили товарно-господарську документацію та значні партії товарно-матеріальних цінностей іноземного виробництва загальною масою понад 500 тонн. Попередня вартість вилученого становить близько 62 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що київські митники викрили незаконну схему ввезення палива на 57 млн грн.