Польські прикордонники потрапили до лікарні після нападу в Тбілісі

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Польські прикордонники потрапили до лікарні після нападу в Тбілісі
У Тбілісі жорстоко напали на польських прикордонників
фото з відкритих джерел

Під час екстрадиції громадян Грузії та Пакистану у Тбілісі на польських прикордонників напали з ножем і металевими прутами

Двоє польських прикордонників дістали серйозні поранення у столиці Грузії. Інцидент стався під час спільної операції з агентством Frontex щодо екстрадиції іноземців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Двоє польських прикордонників зазнали нападу в Тбілісі, де вони супроводжували громадян Грузії та Пакистану, яких мали екстрадувати до Польщі. Нападник атакував конвоїрів із ножем і металевими прутами. Наразі невідомо, чи був це хтось із екстрадованих, чи стороння особа.

«Двох наших співробітників госпіталізували із серйозними травмами голови. Одного прооперували, інший зараз перебуває на операції», – повідомив речник Прикордонної служби Анджей Юзвяк. 

«Місцева поліція проводить розслідування. Наразі це все, що ми можемо повідомити» , – додав він. 

Нагадаємо, що польські прикордонники затримали п’ятьох громадян України, які перевозили нелегальних мігрантів через білорусько-польський кордон. Разом із ними спіймали ще п’ятьох кур’єрів – громадян Грузії та Туреччини. Усіх підозрюють у сприянні незаконному перетину кордону, за що загрожує до восьми років в’язниці.

Польща планувала посилити охорону кордону з Білоруссю, збудувавши спостережні вежі висотою близько 70 метрів. Вони будуть обладнані сучасними камерами, освітленням та дронами для моніторингу ситуації. Такі заходи мають зменшити кількість незаконних перетинів, які останнім часом почастішали.

Україна посилила оборону на північному кордоні з Білоруссю. На Волині прикордонники звели нові укріплення та мінно-вибухові загородження, щоб запобігти можливим провокаціям. Попри низьку загрозу вторгнення, вони залишалися напоготові й цілодобово контролювали ситуацію.
 
 
 
 
 
 

Теги: Грузія кордон прикордонники Польща поранення

