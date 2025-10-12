Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Померла акторка Даян Кітон: зірка фільмів «Хрещений батько» та «Енні Голл»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Померла акторка Даян Кітон: зірка фільмів «Хрещений батько» та «Енні Голл»
фото: WireImage

Даян Кітон часто називали музою Вуді Аллена

Американська акторка, власниця премії «Оскар» Даян Кітон, відома за ролями у фільмах «Енні Голл», «Хрещений батько» та «Батько нареченої», пішла з життя на 79-му році. Згідно з повідомленням журналу People, зірка Голлівуду померла в Каліфорнії, хоча інші деталі не розголошуються.

Що відомо про акторку

Даян Кітон (справжнє ім'я – Даян Галл) народилася 5 січня 1946 року в Лос-Анджелесі. Її кар'єра розпочалася на театральних підмостках, зокрема вона брала участь у мюзиклі Hair на Бродвеї в 1968 році. Проте її справжній прорив стався після ролей у фільмах, таких як «Хрещений батько», де вона зіграла Кей Адамс, і «Енні Голл», за яку вона отримала «Оскар» за найкращу жіночу роль у 1977 році.

Померла акторка Даян Кітон: зірка фільмів «Хрещений батько» та «Енні Голл» фото 1
кадр з фільму «Хрещений батько»

Протягом своєї кар'єри Кітон знялася в понад 60 фільмах, серед яких «Батько нареченої», «Клуб перших дружин», «Марвінове приміщення», «Любов за правилами… і без», «Книжковий клуб» та інші. Вона також була номінована на «Оскар» за ролі в таких фільмах, як «Червоні», «Кімната Марвіна» та «Любов за правилами… і без».

Даян Кітон разом з режисером Вуді Алленом
Даян Кітон разом з режисером Вуді Алленом

Попри те, що Даян Кітон ніколи не була офіційно одружена, вона всиновила двох дітей у віці 50 років – доньку Декстер та сина Дьюка. Окрім акторської кар'єри, вона також працювала режисеркою, письменницею, фотографкою та займалася реставрацією нерухомості.

Її останнім фільмом став Літній табір (2024).

Нагадаємо, у США на 94 році життя померла оскароносна акторка Джина Роулендс, відома за ролями у фільмах «Щоденник пам'яті», «Інша жінка» та багатьма іншими. 

Теги: акторка Кінопремія «Оскар» смерть голлівудський актор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чарлі Кірк був вбитий 10 вересня
США відстежуватимуть коментарі працівників Пентагону, які схвалюють вбивство Чарлі Кірка
13 вересня, 02:07
Трамп перевів тему на бальну залу, після запитання журналіста, яке стосується смерті Чарлі Кірка
Замість коментарів про смерть Кірка Трамп розповів про будівництво бального залу
13 вересня, 01:32
Легендарний Ріккі Хаттон планував повернутися на ринг після 13 років перерви
Ексчемпіона світу з боксу знайдено мертвим у власному будинку
14 вересня, 15:32
На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції Київщини, рятувальники та медики
Вибух невідомого предмета на Київщині: загинула жінка, чоловік у лікарні
15 вересня, 13:19
У 2008 році Деян Мілованович провів два матчі за збірну Сербії.
Смерть після забитого голу. Пішов з життя 42-річний ексфутболіст збірної Сербії
17 вересня, 14:48
Прощання з окупантом відбудеться завтра, 25 вересня, у Магнітогорську
ЗСУ на фронті ліквідували ексчлена збірної Росії з боксу
24 вересня, 15:39
3 серпня 2023 року стало відомо, що Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях
Стало відомо, де насправді померла журналістка Рощина
24 вересня, 19:37
Скандал із Оленою Рєпіною: поліція відреагувала на заяву актриси про «викрадення чоловіка»
Скандал із Оленою Рєпіною: поліція відреагувала на заяву актриси про «викрадення чоловіка»
7 жовтня, 16:02
Нейрохірург прооперував пацієнтку та здійснив їй заміну хребтового імпланта
У Хмельницькому нейрохірург отримав підозру через смерть пацієнтки
Вчора, 15:23

Соціум

Гелікоптер зазнав аварії на пляжі в Каліфорнії: п’ятеро постраждалих
Гелікоптер зазнав аварії на пляжі в Каліфорнії: п’ятеро постраждалих
Померла акторка Даян Кітон: зірка фільмів «Хрещений батько» та «Енні Голл»
Померла акторка Даян Кітон: зірка фільмів «Хрещений батько» та «Енні Голл»
На афгано-пакистанському кордоні почалися важкі бої
На афгано-пакистанському кордоні почалися важкі бої
Хворий на рак експрезидент США Байден почав новий етап лікування
Хворий на рак експрезидент США Байден почав новий етап лікування
Влада Білгорода заявила про ракетну атаку, у місті перебої зі світлом
Влада Білгорода заявила про ракетну атаку, у місті перебої зі світлом
Українка взяла участь у конкурсі «Варшав’янка року». Поляки захейтили її в мережі
Українка взяла участь у конкурсі «Варшав’янка року». Поляки захейтили її в мережі

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua