Анджеліна Джолі прокоментувала свій візит до Херсона та Миколаєва (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Анджеліна Джолі прокоментувала свій візит до Херсона та Миколаєва (фото)
Американська акторка мала змогу поспілкуватися з місцевими мешканцями прифронтових міст України
фото: Legacy Of War Foundation

Анджеліна Джолі: «Жителі Миколаєва й Херсона щодня живуть у небезпеці, але не здаються»

З’явилися нові деталі візиту Анджеліни Джолі до України. Міжнародна благодійна організація Legacy Of War Foundation опублікувала перший офіційний пресреліз щодо поїздки акторки. Про це пише «Главком».

У пресрелізі повідомляється про те, що Анджеліна Джолі відвідала південь України зокрема Миколаїв та Херсон. Американська акторка мала змогу поспілкуватися з волонтерами, місцевими мешканцями та медиками, які продовжують жити у своїх містах попри постійні атаки дронів, загрозу обстрілів та мін, зазначають в організації.

«Вона бачила, як у деяких частинах міста над дорогами загального користування було встановлено сітки, щоб захистити міста від атак дронів», – розповідають в Legacy Of War Foundation. Також в організації зауважили, те що послуги освіти та медицини перенесені до укриттів, щоб лікувати та навчатися можна було в безпеці.

Також у пресрелізі був коментар самої акторки щодо її візиту до прифронтових міст України. «Жителі Миколаєва й Херсона щодня живуть у небезпеці, але не здаються. У той час, коли уряди по всьому світу відвертаються від захисту цивільного населення. Їхня сила й підтримка одне одного – вражають… Виснаження помітно неозброєним оком, але так само видно й рішучість. Люди хочуть безпеки, миру й можливості відновити своє життя», – сказала Анджеліна Джолі.

Анджеліна Джолі поспілкувалася із дітьми з Херсону
Анджеліна Джолі поспілкувалася із дітьми з Херсону
фото: Legacy Of War Foundation

Голівудська зірка додала, що мешканці Херсону та Миколаєва належать до громад, що переживають «тривалий конфлікт у всьому світі, включаючи цивільне населення в Судані, Газі та ДРК».

5 листопада стало відомо, що американська акторка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала Херсон. На фото, які поширюють у соцмережах, видно, що Анджеліна Джолі зустрілася з дітьми.

Згодом стало відомо, американська акторка та посолка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі не попереджала Україну про свій візит. Журналісти зазначають, що Джолі таємно пішки перейшла кордон з Україною. Окрім цього, один з українських чиновників підтвердив інцидент із ТЦК на одному із контрольно-пропускних пунктів, коли працівники військкомату затримали її охоронця.

Повідомлялося, що чоловік, якого називали охоронцем американської акторки та посолки доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі, насправді був водієм у кортежі. Брат чоловіка розповів, що той не був охоронцем зірки, а лише їхав із нею в кортежі як волонтер.

Миколаїв Херсон Анджеліна Джолі

