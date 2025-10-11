На кордоні Естонії помічено російських «зелених чоловічків» зі зброєю (відео)

Російська сторона, на запит Естонії щодо пояснень, заявила, що відбуваються «планові заходи»

Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії тимчасово закрив проїзд через територіальний анклав Саатсеський чобіт на сході країни. Причиною стало виявлення незвично високої активності на російському боці кордону. Прикордонники зафіксували пересування озброєних груп, що викликало серйозну стурбованість щодо безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонський телеканал ERR.

За даними естонських правоохоронців, в п’ятницю, 10 жовтня, прикордонні патрулі спостерігали значну активізацію на російському боці в районі Саатсе, де було помічено переміщення озброєних груп, що не належать до прикордонної служби. Відеозаписи, надані поліцією, зафіксували сімох озброєних чоловіків, що стояли на дорозі.

Начальник бюро прикордонної охорони Луунаської префектури Мееліс Саарепуу повідомив, що групи почали блокувати дорогу ще в другій половині дня 10 жовтня. Спочатку вони просто рухалися, а згодом вишикувалися поперек дороги. Це створило очевидну загрозу для безпеки, що змусило естонській прикордонній службі тимчасово закрити проїзд через Саатсеський чобіт.

Російська сторона, на запит Естонії щодо пояснень, заявила, що відбуваються «планові заходи». Однак для естонських прикордонників ситуація залишалася небезпечною, тому було ухвалено рішення про закриття ділянки дороги, яка проходить через російську територію.

Саатсеський чобіт – це невеликий виступ території Росії, який оточений естонською землею і є символом постійної напруги у відносинах між двома країнами. Через цей анклав проходить дорога, яку використовують місцеві жителі, але її перетин дозволено лише транзитом без зупинок чи виходу з транспортних засобів. Хоча у 2014 році Естонія та Росія підписали угоду щодо кордону, вона досі не ратифікована Росією через політичні суперечності. Цей анклав неодноразово ставав місцем провокацій з боку російських силових структур, що додає напруги в відносини між державами.

Нагадаємо, країни Балтії готуються до можливого масового переміщення населення через загрозу з боку Росії. Естонія, Латвія та Литва розробляють плани евакуації сотень тисяч людей у разі загострення ситуації, зокрема через нарощування російських військ поблизу їх кордонів.