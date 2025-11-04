Головна Країна Кримінал
Відпочинок з сімʼєю замість закордонних відряджень. Головний міграційник Закарпаття втрапив у скандал

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Начальник головного управління Міграційної служби в Закарпатській області щонайменше п’ять разів міг їздити відпочивати за кордон
фото: Державна міграційна служба

За даними слідства, витрати на «відрядження» Ігоря Михайлишина оплачувалися державним коштом

Поліція розслідує кримінальну справу, у якій фігурує керівник головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області Ігор Михайлишин. Його підозрюють у тому, що під виглядом оплачуваних службових відряджень він насправді разом з сім’єю виїжджав на відпочинок за кордоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NGL.media.

У липні 2024 року правоохоронці відкрили кримінальне провадження за незаконне переправлення осіб за кордон, у якому фігурують закарпатські міграційники та прикордонники. Під час розслідування цієї справи виявилось, що окремі працівники Міграційної служби самі систематично виїжджали за кордон в особистих справах під виглядом службових відряджень.

Поліція з’ясувала, що начальник головного управління ДМС у Закарпатській області Ігор Михайлишин щонайменше п’ять разів їздив з сім’єю відпочивати за кордон, хоча офіційно у той час перебував у службових відрядженнях. Це вдалося з’ясувати завдяки аналізу перетину кордону Михайлишиним і його сім’єю, а також пересування всередині ЄС.

За даними слідства, у липні 2022 року Ігор Михайлишин отримав службове відрядження на чотири дні до Праги «з метою підготовки пропозицій щодо відкриття у Чеській Республіці нових пунктів видачі ІD-карток та паспортів громадянина України для виїзду за кордон». Однак до Праги він так і не доїхав, а натомість поїхав у подорож Словенією та Угорщиною разом з сім’єю.

Упродовж наступних двох років за тим же принципом Михайлишин з родиною ще кілька разів відвідав Угорщину, Словенію та Італію. Кожна з таких подорожей тривала недовго: від чотирьох до семи днів. При цьому витрати на ці «відрядження» Михайлишина оплачувалися державним коштом. За даними ДМС, його витрати на відрядження у 2022-2025 роках склали загалом майже 58 тис. грн.

Теги: Державна міграційна служба кордон корупція

