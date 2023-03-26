Прикордонники знищили групу «вагнерівців», які ховалися в гаражі: ефектне відео

Після вдалої атаки прикордонників у Бахмуті «вагнерівці» втратили близько 15 найманців

Українські військовослужбовці за допомогою мінометів завдали удару по одному з місць скупчення російських штурмовиків із групи «Вагнера». Найманці ховалися в гаражному масиві. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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Скупчення «вагнерівців» зафіксувала аеророзвідка прикордонників. Простеживши за відходом однієї з груп, бійці встановили, що ворог зосереджується в гаражному масиві. Ударом з мінометів щонайменше 15 найманців було ліквідовано.

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«Після мінометних обстрілів осередок окупантів був розсіяний. У результаті прикордонники знищили щонайменше 15 найманців», – йдеться у дописі.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що наступ російських окупантів в Україні досягає кульмінації.

«Російські війська можуть продовжувати часті та агресивні атаки на Бахмут, навіть якщо наступ закінчився майже безуспішно, оскільки кульмінація не означає відсутність боїв. Російські атаки в Бахмуті та його околицях можуть відновитися на високих рівнях, не приносячи значних нових досягнень, якщо регулярна російська армія справді вступить у бій», – ідеться у звіті.

Аналітики зауважують, що залучення армії РФ могло б навіть запобігти кульмінації атаки та створити значний в оперативному відношенні прогрес для агресора, але такі можливості наразі є малоймовірними.

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Нагадаємо, що раніше Валерій Залужний розповів, що українським Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку.

22 березня президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Донецьку область і відвідав передові позиції українських захисників на Бахмутському напрямку. Глава держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту. Президент також поспілкувався з військовими та подякував їм за захист України.