Лінія фронту станом на 21 вересня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 21 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1306-й день повномасштабної війни

Противник завдав 46 авіаційних ударів, скинувши 85 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 2480 дронів-камікадзе та здійснив 3636 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

21 вересня станом на 22:00 відбулося 123 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи стримали десять атак ворога поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе та у бік Одрадного.

На Куп'янському напрямку

Наші воїни відбили шість атак ворога в районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили 12 штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка. Ще п’ять бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку

Противник намагається наступати у районі Серебрянки, наразі точиться бій.

На Краматорському напрямку

Наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед у бік Ступочок та Новомаркового.

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі атаки ворога.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 34 наступальних дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи відбили 13 атак в районах населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке. Досі тривають два бойові зіткнення.

Нагадаємо, триває 1306-й день повномасштабної війни в Україні.

