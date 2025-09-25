Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 25 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 25 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 1310-й день повномасштабної війни
Протягом минулої доби українські захисники знищили 940 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 25 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 25 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 25 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1105490 (+940) осіб;
  • танків – 11201 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 23287 (+2) од;
  • артилерійських систем – 33133 (+38) од;
  • РСЗВ – 1501 (+5) од;
  • засоби ППО – 1222 (+4) од;
  • літаків – 427 (+1) од;
  • гелікоптерів – 345 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 63235 (+415);
  • крилаті ракети – 3747 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 62736 (+120);
  • спеціальна техніка – 3975 (+2).
Нагадаємо, триває 1310-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб втрати

