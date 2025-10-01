Теракти «на побаченні». СБУ розкрила підступний план росіян у Львові

Російські спецслужби створили фейкові акаунти, щоб заманити воїнів на заміновані локації, але кіберфахівці СБУ вчасно нейтралізували загрозу

СБУ запобігла двом терористичним атакам у Львові, в результаті яких російські спецслужби планували дистанційно підірвати українських військових. Зловмисники використовували підступну тактику запрошення «побачення» через фейкові акаунти в соцмережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

Російські спецслужби створили фейкові жіночі акаунти в соцмережах і від їх імені познайомилися з потенційними «цілями». Двоє воїнів Сил оборони отримали запрошення на зустрічі, де були закладені вибухівки.

«Кіберфахівці СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували СВП і убезпечили українських захисників, яких ворог збирався підірвати», – повідомили у відомстві.

СБУ показує, як велися підступні переписки ворога Фото: СБУ

За вказаними фактами тривають слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності.

Переписка російських агентів у Telegram Фото: СБУ

Нагадаємо, що влітку цього року у Києві контррозвідка СБУ запобігла аналогічному вбивству воїна Національної гвардії України. Тоді російські спецслужби намагалися дистанційно підірвати військового за допомогою вибухівки, захованої у скутері. За матеріалами справи, СВП активували у момент прибуття військового на підлаштоване «побачення», де стояв замінований моторолер.

У процесі розслідування було затримано 19-річного киянина, який закладав вибухівку. Встановлено, що його завербували окупанти через тематичні Телеграм-канали з пошуку «легких заробітків». За вказаними фактами тривають слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності.

«Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Києві та Київській, Львівській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури», – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, що СБУ викрили російських агентів-підлітків, які готували теракт. 17-річний юнак з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкащини були завербовані через Telegram-канали для «легкого заробітку». За завданням кураторів вони прибули до Львова, де провели дорозвідку місцевості та забрали з «схрону» рюкзак із вибухівкою.