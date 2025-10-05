Лінія фронту станом на 5 жовтня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1320-й день повномасштабної війни

Російські війська завдали масованого ракетно–авіаційного удару 53 ракетами та 40 авіаційних ударів, скинувши 77 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1862 дрони-камікадзе та здійснили 2983 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

5 жовтня станом на 22:00 відбулося 192 бойові зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів, ще одне боєзіткнення триває дотепер. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши сім керованих бомб, а також здійснив 123 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка. Українські захисники зупинили шість ворожих атак, дотепер триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка, Карпівка, Торське та в бік Чернещини й Дробишевого. Бої не вщухають в одній локації.

На Сіверському напрямку

Дев’ять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просунутися поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Федорівки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку

Чотири ворожі атаки відбили наші оборонці в районах Часового Яру та Ступочок на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку

Росіяни 15 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Олександро-Калинового, Клебан-Бик, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки. Сили оборони зупинили 12 ворожих атак, ще три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку

Окупанти 39 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Сухецьке, Звірове, Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Козацьке, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та у напрямку Покровська й Філії. Досі тривають п’ять боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 39 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Мирне, Піддубне, Новоселівка, Січневе, Новоєгорівка, Тернове, Соснівка, Комишуваха, Вороне, Маліївка, Березове, Калинівське, Новомиколаївка, Новогригорівка. Бої тривають у семи локаціях.

Нагадаємо, триває 1320-й день повномасштабної війни в Україні.