Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 5 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 5 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 5 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1320-й день повномасштабної війни

Російські війська завдали масованого ракетно–авіаційного удару 53 ракетами та 40 авіаційних ударів, скинувши 77 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1862 дрони-камікадзе та здійснили 2983 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

5 жовтня станом на 22:00 відбулося 192 бойові зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів, ще одне боєзіткнення триває дотепер. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши сім керованих бомб, а також здійснив 123 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 5 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка. Українські захисники зупинили шість ворожих атак, дотепер триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 5 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка, Карпівка, Торське та в бік Чернещини й Дробишевого. Бої не вщухають в одній локації.

Лінія фронту станом на 5 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Дев’ять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просунутися поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Федорівки. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 5 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Чотири ворожі атаки відбили наші оборонці в районах Часового Яру та Ступочок на Краматорському напрямку.

Лінія фронту станом на 5 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни 15 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Олександро-Калинового, Клебан-Бик, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки. Сили оборони зупинили 12 ворожих атак, ще три боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 5 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Окупанти 39 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Сухецьке, Звірове, Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Козацьке, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та у напрямку Покровська й Філії. Досі тривають п’ять боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 5 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 39 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Мирне, Піддубне, Новоселівка, Січневе, Новоєгорівка, Тернове, Соснівка, Комишуваха, Вороне, Маліївка, Березове, Калинівське, Новомиколаївка, Новогригорівка. Бої тривають у семи локаціях.

Лінія фронту станом на 5 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1320-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генштаб підтвердив успішні влучання по місцях дислокації особового складу окупантів
Генштаб підтвердив ураження об'єктів у Брянській, Курській та Краснодарському краях
7 вересня, 10:54
Удари по військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами збройних сил РФ
Сили оборони вразили штаби російських військ на Донеччині
16 вересня, 08:37
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині
Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч
20 вересня, 07:57
За допомогою відеопристроїв, встановлених молодим подружжям, окупанти сподівалися відстежувати ракетно-дронові обстріли у режимі онлайн
Встановлювали камери спостереження: подружжя з Київщини підозрюється у коригуванні обстрілів РФ
17 вересня, 10:43
Навчання у Данії називаються «Крила оборони»
Україна та Данія розпочали спільні антидронові навчання на тлі російських провокацій
29 вересня, 21:43
Володимир Омельянович безпосередньо координував дії окупантів зі знищення дамби Каховської ГЕС
СБУ оголосила підозру російському генералу, який командував підривом Каховської ГЕС
1 жовтня, 15:12
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10274 танків
Втрати ворога станом на 5 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:59
У турнірі брали участь діти до 16 років з окупованих українських областей
У Криму пройшов турнір на честь ліквідованого окупанта, який був призером чемпіонату України
29 вересня, 16:55
Противник намагається остаточно взяти під контроль Кам’янське і Плавні
Росіяни відкрили нову ділянку для штурмів на Запоріжжі: подробиці від ЗСУ
Вчора, 18:52

Події в Україні

Харків під масованою атакою дронів
Харків під масованою атакою дронів
Лінія фронту станом на 5 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 5 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Україна вже використовує ракети «Фламінго» для ударів по Росії – The Economist
Україна вже використовує ракети «Фламінго» для ударів по Росії – The Economist
Над заходом України під час удару РФ фіксували китайські супутники. Як це прокоментував Пекін
Над заходом України під час удару РФ фіксували китайські супутники. Як це прокоментував Пекін
Підрозділ, який атакував дронами Кремль, розформовують. У ситуацію втрутився Мадяр
Підрозділ, який атакував дронами Кремль, розформовують. У ситуацію втрутився Мадяр
Росіяни навчилися обходити Patriot? Повітряні сили пояснили ситуацію
Росіяни навчилися обходити Patriot? Повітряні сили пояснили ситуацію

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Вчора, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Вчора, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua