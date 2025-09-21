«Примари» розвідки скоротили авіапарк окупантів у Криму (відео)

Авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився

ГУР: у Криму знищено три гелікоптери Мі-8 та РЛС «Небо-У»

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Примари» здійснив успішний наліт на тимчасово окупований Кримський півострів. У результаті операції уражено три багатоцільові гелікоптери Мі-8 та радіолокаційну станцію (РЛС) 55Ж6У «Небо-У». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

У відомстві заявили, що «авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився». У ГУР також додали фотографію уламків одного зі знищених гелікоптерів Мі-8. Зазначивши, що «збройна боротьба триває!».

Нагадаємо, спецпризначенці Головного управління розвідки здійснили успішний рейд на Тендрівську косу. Бійці знищили ворожий багатоцільовий всюдихід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ГУР.

Як зазначається, чергову нічну висадку на Тендрівську косу та встановлення мінних загороджень здійснили бійці центру морських операцій Viking Департаменту активних дій Головного управління розвідки. «У пастку спецпризначенців воєнної розвідки України потрапив багатоцільовий тягач російських окупантів ДТ-10 Вітязь», – кажуть розвідники.

Головне управління розвідки зазначило, що російські загарбники використовували тягач для доставки особового складу, зброї та провізії на свої позиції.