На Закарпатті викрито канал переправлення призовників за кордон

glavcom.ua
На Закарпатті викрито канал переправлення призовників за кордон
На Закарпатті викрили канал переправлення призовників до Румунії
фото: Державна прикордонна служба України

Організатори брали за «поїздку» до Румунії по $20 тис. з людини

На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатори використовували автомобілі та мотоцикли, а фінальним етапом переправи мала стати річка Тиса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Прикордонники Мукачівського загону спільно зі співробітниками Департаменту військової контррозвідки СБУ та Нацполіції під процесуальним керівництвом Тячівської окружної прокуратури викрили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон.

На околиці села Водиця Рахівського району затримано двох жителів Києва, які намагалися переправити до Румунії п’ятьох чоловіків віком від 25 до 46 років із Дніпропетровської, Полтавської та Київської областей.

Переправники організували маршрут із супроводом на двох кросових мотоциклах для автомобіля Volkswagen, у якому перебували «клієнти». За планом неподалік від кордону чоловіки мали залишити авто та вплав перетнути річку Тиса. Вартість такої послуги складала від $10 до 20 тис. доларів з кожного.

Щоб затримати правопорушників, правоохоронцям довелося наздоганяти їх, оскільки організатори намагалися втекти.

Стосовно затриманих складено адміністративні матеріали за ст. 185-10 КУпАП («Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника ДПСУ») та ч. 2 ст. 204-1 КУпАП («Незаконне перетинання державного кордону»).

Організаторів затримано в порядку ст. 208 КПК України, їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»).

