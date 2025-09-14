Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 14 вересня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 14 вересня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 14 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав один ракетний та 52 авіаційні удари, застосувала чотири ракети та скинула 73 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2 115 дронів-камікадзе та здійснили 3 530 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

14 вересня станом на 22:00 відбулося 173 бойові зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку окупанти втратили 128 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили п’ять одиниць автомобільної техніки та 18 безпілотних літальних апаратів, уразили одну реактивну систему залпового вогню та одну гармату.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося вісім бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав сім авіаударів, скинув 15 керованих бомб, здійснив 110 обстрілів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 14 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог вісім разів атакував поблизу Вовчанська та в напрямку Одрадного. Дотепер триває три бойові зіткнення.

Лінія фронту станом на 14 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Вісім разів агресор намагався йти вперед на наші позиції в районах населених пунктів Нова Кругляківка, Кіндрашівка, Куп’янськ та Степова Новоселівка. Три ворожі атаки тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 14 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

За сьогодні українські захисники відбивали 30 російських атак, 11 із яких тривають дотепер. Ворог наступав у напрямку Ставків та поблизу населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Торське.

Лінія фронту станом на 14 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Українські воїни відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки. Одне бойове зіткнення триває.

Лінія фронту станом на 14 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Відбулося сім бойових зіткнень із противником у районах Ступочок та Олександро-Шультиного; досі тривають бої у двох локаціях.

Лінія фронту станом на 14 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Наші війська сьогодні відбивали сім ворожих атак у районах Плещіївки, Катеринівки та Степанівки. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 14 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Впродовж цієї доби агресор 39 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Федорівка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка та в бік Новопавлівки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 38 атак, один бій триває.

Лінія фронту станом на 14 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

наші оборонці вже відбили 25 ворожих атак поблизу населених пунктів Маліївка, Толстой, Олександроград, Тернове, Березове, Темирівка, Комишуваха, Ольгівське. Ще сім бойових зіткнень досі тривають.

Лінія фронту станом на 14 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1299-й день повномасштабної війни в Україні.

