Володимир В’ятрович: профільний комітет зняв антиукраїнські норми із законопроєкту про англійську мову

В законопроэкты быльше немаэ вимоги демонстрування англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу

Гуманітарний комітет парламенту одноголосно ухвалив рішення про підтримку президентського законопроєкту 9432 про англійську мову з вилученням з нього усіх норм про кіно і телебачення – про це повідомив у Facebook народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Володимир В’ятрович.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією депутата, вилучаються всі норми, які звузили б сферу застосування української мови на телебаченні і в кінопрокаті, а саме:

вимога демонстрування англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу;

зміни до закону про кінематографію;

зміни до закону про державну мову в частині кіно;

зміни до закону про медіа про зниження квоти україномовних програм.

«Дякую колегам за мудре державницьке рішення, яке дозволить розглядати законопроєкт без вибухонебезпечних антиукраїнських норм», – пише В’ятрович.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Комітет гуманітарної та інформаційної політики одноголосно рекомендував Верховній Раді підтримати у першому читанні законопроєкт №9432, який визначає англійську мовою міжнародного спілкування в Україні, а також містить пакет рішень для доступності її вивчення.