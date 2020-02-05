На вулицях Києва працюють майже 300 снігоприбиральних машин (фото)



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Снігоприбиральна техніка працювала на вулицях Києва з вечора Фото: Київавтодор

Доріжки, сходи і зупинки очищають 28 бригад

З вечора вівторка, 4 лютого, на дорогах Києва працюють 274 одиниці снігоприбиральної техніки.

Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Дорожники проводять обробку вулиць протиожеледними засобами і очищують тротуари.

Сходи, вузькі пішохідні доріжки, зупинки громадського транспорту очищають 158 працівників у складі 28 бригад ручного прибирання.

За прогнозами синоптиків, до вечора температура може опуститись до -4°C. Тому робота триватиме постійно, зазначили у Київавтодорі.

Як повідомлялося, 4 лютого увечері та протягом ночі на вулицях Києва активно працювали дорожники, які обробляли вулиці рідкими хлоридами.

Технологія обробки вулиць рідкими хлоридами економить використання солі, дозволяє ефективно запобігати утворенню ожеледиці. Таке обладнання використовують у Німеччині, Австрії.

Всього дорожники підготували 418 одиниць снігоприбиральної техніки.

Зазначимо, що у Києві в середу будуть значні опади переважно у вигляді мокрого снігу , налипання мокрого снігу, вранці та вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Температура у столиці протягом доби близько 0°.

Як повідомлялося, 5 лютого близько 7:00 на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького у центрі Києва на проїжджу частину впало дерево.