Прогноз погоди: сьогодні в Україні буде сонячно і тепло



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У Києві 22 вересня повітря прогріється до 23-25°

Опадів на території України синоптики сьогодні не прогнозують

У вівторок, 22 вересня, в Україні буде суха і малохмарна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, що опадів на території України синоптики сьогодні не прогнозують. Вітер буде переважно південний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла (у східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), на узбережжі морів 10-15° тепла, вдень 21-26°.

У Києві у вівторок очікується суха погода, вітер переважно південний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 23-25°.

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україні очікуються перші заморозки і сніг.