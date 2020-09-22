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    Події в Україні

    Прогноз погоди: сьогодні в Україні буде сонячно і тепло

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    У Києві 22 вересня повітря прогріється до 23-25&deg; - Прогноз погоди: сьогодні в Україні буде сонячно і тепло
    У Києві 22 вересня повітря прогріється до 23-25°

    Опадів на території України синоптики сьогодні не прогнозують

    У вівторок, 22 вересня, в Україні буде суха і малохмарна погода.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Зазначається, що опадів на території України синоптики сьогодні не прогнозують. Вітер буде переважно південний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла (у східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), на узбережжі морів 10-15° тепла, вдень 21-26°.

    У Києві у вівторок очікується суха погода, вітер переважно південний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 23-25°.

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    Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україні очікуються перші заморозки і сніг.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
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