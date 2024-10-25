Пролежав в землі більше двох місяців: на Львівщині знешкодили «Кинджал»

Після масованої атаки росіян «Кинджал» пролежав у землі Львівщини більше двох місяців

У Львівській області піротехніки знешкодили бойову частину російської ракети «Кинджал», яку виявили майже через два місяці після масованої повітряної атаки. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.

«Піротехніки ДСНС знешкодили бойову частину російської ракети «Кинджал». Її виявили майже через два місяці після чергового масованого обстрілу України з боку країни-агресорки», – йдеться у повідомленні.

5 фото На весь екран







На Львівщині знешкодили бойову частину російської ракети Фото: ДСНС

Рятувальники професійно й оперативно провели знешкодження бойової частини ракети, щоб убезпечити жителів регіону від можливих вибухів.

Нагадаємо, внаслідок російської масованої атаки 26 серпня постраждало 15 областей України.

До слова, у різних регіонах України через атаку Росії фіксуються знеструмлення. Як повідомила «Укрзалізниця», задля забезпечення перевезення пасажирів вже виведені резервні тепловози.

Раніше стало відомо, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), яка перебуває під контролем російських окупантів, вдруге за місяць втратила підключення до єдиної резервної лінії електропередач із напругою 330 кіловольт (кВ).