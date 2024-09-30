Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрзалізниця» перекрила рух на одній із ділянок через обстріли РФ: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» перекрила рух на одній із ділянок через обстріли РФ: деталі
Перегін «Долинська – Миколаїв» закрито для руху потягів
фото з відкритих джерел

Компанія закликала пасажирів бути у вагонах до ранку та чекати на автобусний трансфер

У результаті російського обстрілу у Миколаївській області перегін «Долинська – Миколаїв» закрито для руху потягів. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Поїзд 121/122 «Київ – Миколаїв» їхатиме до станції Долинська.

Компанія закликала пасажирів бути у вагонах до ранку та чекати на автобусний трансфер «Долинська – Миколаїв».

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня росіяни завдали балістичних ударів по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Як повідомлялося, 29 вересня ворог атакував житлові забудови Запоріжжя. Через це змінено рух поїздів на станціях у місті було змінено.

До слова, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко заявив, що росіяни вже кілька разів вдарили КАБами по Запоріжжю, і «схоже на те, що вони планують бойові дії, можливо, операцію» щодо цього міста. У супротивників, на жаль, з’явилися додаткові можливості бити по українській території завдяки тому, що вони модернізували керовані авіабомби та можуть їх запускати з дальності 100 км.

Читайте також:

Теги: окупанти Укрзалізниця Миколаївщина обстріл потяг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог безуспішно прогризає українську оборону у бік Покровська
Чи вдасться ЗСУ зупинити просування ворога на Покровському напрямку?
12 вересня, 12:05
Криміналісти ідентифікували одну з жертв авіаудару по Харкову, завданого 30 серпня 2024 р.
«Згоріла у власній квартирі». Від авіаудару по Харкову загинула мама військового
31 серпня, 13:12
ЗСУ провели вдалі штурми та звільнили території, наразі бійцям необхідно закріпитись
Ситуація на Харківщині: 3-тя штурмова бригада зробила заяву
31 серпня, 20:11
Українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії, адже існує реальна загроза повторного обстрілу ділянки російськими військами
Окупанти пошкодили лінію електропостачання ЗАЕС: «Енергоатом» назвав ризики
3 вересня, 09:58
У зв’язку зі складною ситуацією в енергетиці з 21:00 водонасосні станції призупинять водопостачання осель у Сумах
У Сумах припинять водопостачання: влада звернулася до місцевих жителів
17 вересня, 20:05
Останніми днями ситуація неподалік міста Вугледар суттєво погіршилася
Окупанти намагаються оточити Вугледар – DeepState
22 вересня, 20:52
«Х-БПЛА» має дальність у 8-10 км
Окупанти отримали ракету «Х-БПЛА»: на що вона здатна
23 вересня, 18:12
The Guardian показала, як живуть люди в Покровську
The Guardian показала, як живуть люди в Покровську
23 вересня, 06:10
Ворог атакує на багатьох ділянках фронту
Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2024 року
28 вересня, 00:00

Події в Україні

Пилова буря накриває українські міста (відео)
Пилова буря накриває українські міста (відео)
Втрати ворога станом на 30 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 30 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
«Укрзалізниця» перекрила рух на одній із ділянок через обстріли РФ: деталі
«Укрзалізниця» перекрила рух на одній із ділянок через обстріли РФ: деталі
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
Наступ ворога на Торецьк та Покровськ і успіх ЗСУ на Курщині – звіт ISW
Наступ ворога на Торецьк та Покровськ і успіх ЗСУ на Курщині – звіт ISW
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2024

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2024
8205
У мережі завірусилось фото Буданова у супермаркеті
6804
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6127
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
5777
Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ: дані Центру нацспротиву

Новини

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Сьогодні, 08:51
Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Буде хмарна та дощова погода: прогноз на 30 вересня
Сьогодні, 06:00
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 07:00
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua