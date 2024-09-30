«Укрзалізниця» перекрила рух на одній із ділянок через обстріли РФ: деталі

Компанія закликала пасажирів бути у вагонах до ранку та чекати на автобусний трансфер

У результаті російського обстрілу у Миколаївській області перегін «Долинська – Миколаїв» закрито для руху потягів. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Поїзд 121/122 «Київ – Миколаїв» їхатиме до станції Долинська.

Компанія закликала пасажирів бути у вагонах до ранку та чекати на автобусний трансфер «Долинська – Миколаїв».

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня росіяни завдали балістичних ударів по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Як повідомлялося, 29 вересня ворог атакував житлові забудови Запоріжжя. Через це змінено рух поїздів на станціях у місті було змінено.

До слова, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко заявив, що росіяни вже кілька разів вдарили КАБами по Запоріжжю, і «схоже на те, що вони планують бойові дії, можливо, операцію» щодо цього міста. У супротивників, на жаль, з’явилися додаткові можливості бити по українській території завдяки тому, що вони модернізували керовані авіабомби та можуть їх запускати з дальності 100 км.