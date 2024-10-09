Корупційні оборудки в «Київприлад»: затримано керівництво державного підприємства

Слідчі встановили, що за три місяці дії схеми фігуранти отримали майже 150 тис. грн неправомірної вигоди

За даними слідства, керівництво «Київприладу» організувало схему незаконної оренди приміщень підприємства. Представники громадської організації

Співробітники правоохоронних органів викрили масштабну корупційну схему в державному підприємстві «Виробниче об’єднання «Київприлад». Директор підприємства, його радник та помічник були затримані під час отримання хабара у розмірі майже 150 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

За даними слідства, керівництво «Київприладу» організувало схему незаконної оренди приміщень підприємства. Представники громадської організації, які шукали офіс, отримали пропозицію не укладати офіційний договір оренди, а щомісячно платити хабар керівництву підприємства.

Згідно з умовною угодою, громадська організація мала щомісячно сплачувати близько 50 тисяч гривень «на кишеню» керівникам «Київприладу», формально оформивши лише договір зберігання майна за суттєво меншою сумою.

Слідчі встановили, що за три місяці дії цієї схеми фігуранти отримали майже 150 тис. грн неправомірної вигоди. Вартість «оренди» була встановлена досить високою – близько 100 грн за квадратний метр.

Після того, як представники громадської організації передали хабар керівникам «Київприладу» прямо в орендованому приміщенні, правоохоронці затримали всіх фігурантів справи.

Затриманим оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для радника директора, а для директора підприємства та його помічника – цілодобовий домашній арешт.

Раніше повідомлялося, що суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України Ігор Дашутін разом із родиною живе в елітному котеджному містечку у Києві. Проте жодної нерухомості Дашутіни там не мають. Натомість восени минулого року будинок там купила теща судді. Нині маєтки такої площі без ремонту коштують щонайменше 18,5 млн грн.