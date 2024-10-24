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Литва посилює перевірку потягів із Калінінграду, щоб не допустити перевезення предметів для армії РФ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Литва посилює перевірку потягів із Калінінграду, щоб не допустити перевезення предметів для армії РФ
В Литві ретельніше перевірятимуть потяги з РФ
фото з відкритих джерел

Посилки, які їдуть транзитом через Литву в Росію, перевірятимуть ретельніше

У Литві митниця посилить контроль за посилками, що їдуть в потягах з РФ, щоб не допустити перевезення предметів, призначених для російських збройних сил. Про це повідомляє видання Delfi.

«Литовська митниця посилює контроль за посилками в потягах з РФ, щоб не допустити перевезення предметів, призначених для російських збройних сил – для перевірки поштових вагонів з Калінінградської області литовські митники почали активно використовувати мобільні ручні сканери», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для перевірки використовують різні методи, і в майбутньому планується посилення контролю.

Це реакція на постійні спроби перевозити через потяги з Калінінградської області Росії військові товари, зокрема камуфляжний одяг, його частини та маскувальні сітки для техніки, призначені для російської армії.

Протягом менш ніж місяця в Литві було затримано шість вантажів із подібними товарами. Литовська митниця передає ці конфісковані вантажі Україні.

За інформацією Укрінформу, співробітники Каунаської територіальної митниці та Кримінальної митної служби Литви виявили у пасажирських потягах з Калінінграда до Москви чотири партії військового обладнання.

Раніше литовські прикордонники дозволили транзитному потягу Москва-Калінінград продовжити рух лише після того, як із вагонів була прибрана символіка Z, помічена на них.

Нагадаємо, раніше у Литві пройшли міжнародні військові навчання «Залізний вовк 2024-II» вони тривали впродовж 10 днів. У навчаннях брали участь, зокрема, Сполучені Штати Америки.

До слова, Міністерство економіки та інновацій Литви уклало угоду про співпрацю з українською компанією для будівництва заводу, який буде виробляти нове покоління вибухових речовин, зокрема RDX (гексоген).

Нагадаємо, Литва узгодила новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі. 

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Теги: прикордонники митниця міністр військові навчання партії військові Литва навчання перевезення Москва Калінінград

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