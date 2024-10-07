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«Треба мати делікатність». Старший брат Марії Яремчук розказав про її погану рису

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Артист пояснив, чому не підтримує спілкування зі зведеною сестрою Марією Яремчук
фото з відкритих джерел

«Такт – він або є, або його немає. Не знаю, чи можна цю рису характеру в собі виховати»

Народний артист України Дмитро Яремчук прокоментував відмову Софії Ротару та Василя Зінкевича взяти участь у зйомці документальної стрічки про його батька Назарія Яремчука. Про це йдеться в інтерв'ю Obozrevatel.

Як відомо, Марія Яремчук, яка стала продюсеркою фільму, розповідала, що вона спілкувалася із сином Софії Ротару, але домовитися щодо зйомок їм не вдалося. Причини відмови Марії Яремчук не повідомили.

«Щодо Ротару та Зінкевича, хочу сказати: до таких людей треба мати підхід, бути дуже делікатними, вміти з ними розмовляти. Одного того, що наш тато непересічна особистість, недостатньо для згоди участі в картині. Але такт – він або є, або його немає. Не знаю, чи можна цю рису характеру в собі виховати. А ще треба любити не себе в мистецтві, а мистецтво – в собі. Розумієте?», – прокоментував Дмитро Яремчук.

Артист також розповів, як змінилося його спілкування із сестрою за життя.

«У її дитинстві ми завжди називали її Мала. І зараз, коли з братом щось згадуємо про неї, так називаємо. Знаєте, коли діти маленькі, вони завжди вибирають собі когось із дорослих другом. Не помічали такого? Так справді буває. І от Марічка вибрала мене. Гралася зі мною, просилася весь час на ручки. Тоді в наших стосунках не було нічого штучного, все лише справжнє. Зараз немає, на жаль, цього всього, але що поробиш. Я вже і не згадаю, коли ми і бачилися останнього разу. Ну нічого, це життя», – зазначив Дмитро Яремчук.

Співак додав, що з братом завжди запрошували сестру на фестиваль Родина імені Назарія Яремчука, але не отримували позитивної відповіді.

Нагадаємо, сини першої української попзірки Назарія Яремчука – Дмитро та Назарій – зізналися, що досі не подивилися документальний фільм про легендарного батька, хоча стрічка вже місяць як у прокаті. Про це вони сказали в інтерв'юмузичному подкасту «СучЦукрМуз». За словами зіркових синів, які пішли стопами батька і виступають на великій сцені, вони просто не знайшли час на перегляд фільму. Водночас чоловіки радіють, що про їхнього батька пам'ятають і створили цілу картину про нього.

Раніше сини Назарія Яремчука Дмитро та Назарій заявили, що їм і Марії Яремчук як спадкоємцям належать суміжні права на хіти батька. 

Нагадаємо, українська співачка Марія Яремчук розповіла, що ніколи не спілкувалася зі своїм зведеним братом народним артистом Дмитром Яремчуком. Про це вона написала в Instagram після того, як Дмитро звинуватив сестру у тому, що вона не відповіла йому на привітання із народженням дитини.

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Теги: мистецтво фестиваль артист фільм співак Марія Яремчук Місяць

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