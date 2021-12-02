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    «Народний міліціонер «ЛНР» отримав в Україні 10 років тюрми

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    Обвинувачений добровільно вступив на службу до терористичної організації &laquo;Луганська народна республіка&raquo; - «Народний міліціонер «ЛНР» отримав в Україні 10 років тюрми
    Обвинувачений добровільно вступив на службу до терористичної організації «Луганська народна республіка»

    фото: Миротворець

    Бойовика визнано винним в участі в терористичній організації

    Галицький районний суд Львова заочно визнав винним «військовослужбовця народної міліції «ЛНР» Олександра Ланшакова в участі в терористичній організації і призначив 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 26 листопада.

    Як з’ясував суд, у 2014 році обвинувачений добровільно вступив на службу до терористичної організації «Луганська народна республіка» і перебував у лавах незаконного збройного формування - другої окремої гвардійської мотострілецької бригади другого армійського корпусу «народної міліції «ЛНР».

    Також у суді доведено, що бойовик виходив на лінії розмежування і здійснював вогневе прикриття діяльності диверсійно-розвідувальних груп шляхом обстрілів позицій підрозділів Збройних сил України.

    Під час розкриття у суді негласних слідчих розшукових дій було досліджено відеозапис «Каратели взяли в заложники жену бойца ЛHP с 10-месячным ребенком». На цьому відео обвинувачений представляється «військовослужбовцем народної міліції «ЛНР»; він одягнений у військову форму зразка Збройних Сил Росії, яку використовують терористи «ЛНР».

    На виклики суду обвинувачений не з’являвся. Його захисник вважав не доведеною вину свого клієнта в інкримінованому злочині.

    Водночас суд дійшов висновків: вину обвинуваченого у скоєні злочину доведено. Адже він усвідомлював, що «ЛНР», «ДНР» та інші незаконні збройні формування, діють на території України саме як терористичні організації; її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплюють будівлі органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивають людей та чинять збройний опір, незаконну протидію та перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітникам правоохоронних органів України й військовослужбовцям Збройних Сил України.

    Суд зауважив, що термін відбуття покарання обвинуваченому варто рахувати з моменту його затримання та приведення вироку до виконання.

    Як повідомляв «Главком», у жовтні Ленінський районний суд Запоріжжя призначив сім років позбавлення волі місцевому мешканцю, який готував терористичний акт у Запоріжжі на замовлення бойовика «ДНР». За грошову винагороду обвинувачений мав інсценувати напади на Церкву Московського патріархату в Україні з боку мирян новоствореної Православної церкви України, яку очолив митрополит Епіфаній.

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    Теги: бойовики на Донбасі СБУ ЛНР вирок
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    «Народний міліціонер «ЛНР» отримав в Україні 10 років тюрми