Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдвічі збільшили кількість атак на Авдіївському напрямку – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти вдвічі збільшили кількість атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
Сили оборони відбили 26 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Первомайське, Невельське Донецької області
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби зафіксовано 79 бойових зіткнень

Триває 786-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби зафіксовано 79 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 25 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційний удар в районі населеного пункту Волфине Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, в результаті є жертви серед цивільного населення.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Силами оборони відбито дев’ять атак в районах населених пунктів Твердохлібове, Кремінна Луганської області та Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка, Ямполівка, Торське Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області та Терни¸ Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 15 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Противник також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружба, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 26 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Юр’ївка, Новопокровське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Урожайне, Водяне, Вугледар Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, чотири рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив шість безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Іванівка Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Понятівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по шістьох районах зосередження особового складу та одному пункту управління противника.

Як повідомлялося, українська армія потребує посилення, їй потрібні системи ППО Patriot, артилерійські снаряди, далекобійна зброя, авіація, і всі рішення щодо таких поставок мають ухвалюватися швидко.

До слова, ситуація на війні в Україні є складною. Російські війська зазнають значних втрат, хоча і мають певні успіхи. Водночас ЗСУ відчувають брак боєприпасів.

За даними естонської розвідки, російські окупанти здійснили тактичний прорив на північний захід від Авдіївки, а також просунулися вперед на 5 км. Також окупаційні сили утримують тиск на населений пункт Часів Яр, де вони просунулися з південного флангу.

ЗСУ потребують підтримки своїх західних партнерів, у пріоритеті брак боєприпасів, однак незапланованого відступу ЗСУ або прориву лінії фронту не спостерігається.

Читайте також: Наші союзники дали чітко зрозуміти: Україна не Ізраїль, а Іран не Росія
Теги: війна ЗСУ Авдіївка Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Усі попередні заяви НАТО про Україну не корелюються з реальним станом справ»
Чому Захід зобов'язаний захищати повітряний простір над Україною
Сьогодні, 09:08
Кінцевий термін служби українських військових буде винесено в окремий законопроєкт
Міноборони повідомило, коли розпочнеться підготовка законопроєкту про демобілізацію
10 квiтня, 21:59
Окупанти вдарили по центру міста Білопілля Сумської області
Зеленський відреагував на удар по центру Білопілля
8 квiтня, 20:54
Голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що ЗСУ потребують озброєння
Єрмак заявив, що українці не підуть на компроміс із Росією
7 квiтня, 06:58
На кадрах видно, як удари дронів потрапляють в ціль
Нацгвардійці знищили Центр управління РЕБ росіян на одному з напрямків (відео)
3 квiтня, 14:14
За весь час повномасштабної війни до Канади приїхали майже 250 тис. українських біженців
Уряд Канади розповів, чи зможуть українці залишитися після закінчення терміну дії віз
2 квiтня, 15:08
Сирський: Їм не буде спокою на нашій землі. Ніколи. І кожен окупант повинен це усвідомлювати
Відставка Залужного, мобілізація, ситуація на фронті: основне з інтерв'ю Сирського
29 березня, 13:57
Є території, де у росіян є тактичні успіхи, і є такі, де ЗСУ відбивають позиції
Командувач Сухопутних військ пояснив, чому ЗСУ не можуть отримати перевагу на фронті
22 березня, 12:35
Якщо Путін помре, на заміну прийде хтось з його прихильників, адже диктатор усунув решту кандидатів
Британський полковник розповів, що може змусити Росію завершити війну
20 березня, 07:40

Події в Україні

Чекали тиждень. Буданов розповів, як вдалося знищити російський Ту-22М3
Чекали тиждень. Буданов розповів, як вдалося знищити російський Ту-22М3
Окупанти вдвічі збільшили кількість атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
Окупанти вдвічі збільшили кількість атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
Чому впав Ту-22М3 і чим він унікальний. Розбір від пілота важкого бомбардувальника
Чому впав Ту-22М3 і чим він унікальний. Розбір від пілота важкого бомбардувальника
Мінреінтеграції оновило перелік регіонів, де ведуться бойові дії
Мінреінтеграції оновило перелік регіонів, де ведуться бойові дії
Повітряні сили повідомили, що стало переломним моментом у війні з Росією
Повітряні сили повідомили, що стало переломним моментом у війні з Росією
Естонська розвідка назвала напрямок, де окупанти найбільше зазнають втрат
Естонська розвідка назвала напрямок, де окупанти найбільше зазнають втрат

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Авторка законопроєкту про демобілізацію: Воює лише п'ята-шоста частина війська. Це явний перекіс
22K
Російські добровольці розповіли, який сюрприз готують Путіну
20K
Як біженцям з України залишитись у Німеччині у 2025 році: українка поділилась тонкощами
14K
Німеччина ввела платіжні картки для українських біженців: як це вплинуло на працевлаштування
14K
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
5961
19 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
Сьогодні, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
Сьогодні, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
Сьогодні, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
Сьогодні, 11:58
Уряд має терміново втрутитися в питання боргів на енергоринку – Енергоспівтовариство
Сьогодні, 11:35
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 63
Сьогодні, 08:36

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua