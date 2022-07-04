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    Події в Україні

    Противник обстріляв з «Градів» село на Херсонщині: є загиблі

    Деталі та кількість постраждалих від обстрілу уточнюються - Противник обстріляв з «Градів» село на Херсонщині: є загиблі
    Деталі та кількість постраждалих від обстрілу уточнюються
    фото ілюстративне

    Відомо про одного загиблого цивільного

    Російські загарбники обстріляли із реактивних систем залпового вогню село Заградівка, що у Херсонській області. Про це інформує Оперативне групування військ «Каховка» у Facebook.

    «Херсонська область знову опинилася під ворожим артилерійським обстрілом. Сьогодні з реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град» противник обстріляв населений пункт Заградівка, Херсонської області», – йдеться у повідомленні.

    За попередніми даними, внаслідок атаки одна людина загинула та одну особу травмовано.

    Деталі та кількість постраждалих від обстрілу уточнюються.

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    Раніше повідомлялося, що загарбники у Херсонській області обстріляли сховище з аміачною селітрою.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна село окупація #stoprussia
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    Противник обстріляв з «Градів» село на Херсонщині: є загиблі