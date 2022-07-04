Противник обстріляв з «Градів» село на Херсонщині: є загиблі

Деталі та кількість постраждалих від обстрілу уточнюються

Відомо про одного загиблого цивільного

Російські загарбники обстріляли із реактивних систем залпового вогню село Заградівка, що у Херсонській області. Про це інформує Оперативне групування військ «Каховка» у Facebook.

«Херсонська область знову опинилася під ворожим артилерійським обстрілом. Сьогодні з реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град» противник обстріляв населений пункт Заградівка, Херсонської області», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок атаки одна людина загинула та одну особу травмовано.

Деталі та кількість постраждалих від обстрілу уточнюються.

Раніше повідомлялося, що загарбники у Херсонській області обстріляли сховище з аміачною селітрою.