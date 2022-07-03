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  4. Окупанти обстріляли склади з аміачною селітрою на Херсонщині (відео)
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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли склади з аміачною селітрою на Херсонщині (відео)

    Рашисти&nbsp;навмисно обстрілюють склади з вибухонебезпечними речовинами - Окупанти обстріляли склади з аміачною селітрою на Херсонщині (відео)
    Рашисти навмисно обстрілюють склади з вибухонебезпечними речовинами
    фото з відкритих джерел

    Противник ціленаправлено обстрілює як промислові об'єкти, так і мирні квартали

    Російські війська у Херсонській області навмисно обстрілюють склади з вибухонебезпечними речовинами. Йдеться про сховища з аміачною селітрою. Про це повідомляє оперативне угруповання військ «Каховка» у Facebook.

    Місцеві жителі на відео зафіксували результат нічного обстрілу ворожими снарядами їх населеного пункту. Неподалік від місця влучання розташовані склади з вибухонебезпечними речовинами: аміаком та селітрою.

    Зазначається, що це не перший випадок, коли ворог обстрілює склади з аміачною селітрою, раніше схожі влучання зафіксували в Краматорську та на Харківщині.

    «Противник ціленаправлено обстрілює як промислові об'єкти, так і мирні квартали, намагаючись зламати дух українського народу, загнавши в паніку та пробудивши страх», – кажуть в оперативному угрупованні військ.

    Раніше у Бахмутському районі Донеччини внаслідок бойових дій було пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу «Тольятті – Одеса».

    Крім того, на Харківщині росіяни влучили у склад з аміачною селітрою.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Facebook окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли склади з аміачною селітрою на Херсонщині (відео)