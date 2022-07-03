Окупанти обстріляли склади з аміачною селітрою на Херсонщині (відео)

Противник ціленаправлено обстрілює як промислові об'єкти, так і мирні квартали

Російські війська у Херсонській області навмисно обстрілюють склади з вибухонебезпечними речовинами. Йдеться про сховища з аміачною селітрою. Про це повідомляє оперативне угруповання військ «Каховка» у Facebook.

Місцеві жителі на відео зафіксували результат нічного обстрілу ворожими снарядами їх населеного пункту. Неподалік від місця влучання розташовані склади з вибухонебезпечними речовинами: аміаком та селітрою.

Зазначається, що це не перший випадок, коли ворог обстрілює склади з аміачною селітрою, раніше схожі влучання зафіксували в Краматорську та на Харківщині.

«Противник ціленаправлено обстрілює як промислові об'єкти, так і мирні квартали, намагаючись зламати дух українського народу, загнавши в паніку та пробудивши страх», – кажуть в оперативному угрупованні військ.

Раніше у Бахмутському районі Донеччини внаслідок бойових дій було пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу «Тольятті – Одеса».

Крім того, на Харківщині росіяни влучили у склад з аміачною селітрою.