Протягом доби рашисти гатили по Донбасу: загинуло четверо мирних мешканців

Тільки за один день 25 міст і сіл були під вогнем ворога

У Гірському окупанти вбили матір із дитиною

За минулу добу, 3 червня, російські війська обстріляли 25 населених пунктів Донецької і Луганської областей. Про це інформує угруповання Об'єднаних сил.

Обстрілів зазнали: Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Мар’їнка, Нью-Йорк, Василівка, Маяки, Сокіл, Керамік, Новомихайлівка (Донецька область), Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Білогорівка, Золоте, Гірське, Комишуваха, Тошківка, Врубівка, Устинівка, Сиротине, Миколаївка (Луганська область).

Загинуло щонайменше чотири цивільних особи, ще четверо людей поранено. Серед загиблих у місті Гірське – мати з дитиною. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.

Російські воєнні злочинці зруйнували і пошкодили 47 багатоповерхових і приватних будинків, лінію електропередач.

Піротехніки підрозділів ДСНС, що входять до складу угруповання об’єднаних сил, виявили та знешкодили 39 вибухонебезпечних предметів у Краматорському, Покровському, Волноваському районах Донеччини.

За минулу добу з районів ведення бойових дій рятувальники евакуювали 1487 людей.

Як відомо, ворог основні зусилля зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, також рашисти обстріляли Сумщину некерованими ракетами (фото).

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