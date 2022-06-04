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    Події в Україні

    Протягом доби рашисти гатили по Донбасу: загинуло четверо мирних мешканців

    Тільки за один день 25 міст і сіл були під вогнем ворога - Протягом доби рашисти гатили по Донбасу: загинуло четверо мирних мешканців

    Тільки за один день 25 міст і сіл були під вогнем ворога

    фото: пресслужба Угруповання Об'єднаних сил

    У Гірському окупанти вбили матір із дитиною

    За минулу добу, 3 червня, російські війська обстріляли 25 населених пунктів Донецької і Луганської областей. Про це інформує угруповання Об'єднаних сил.

    Обстрілів зазнали: Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Мар’їнка, Нью-Йорк, Василівка, Маяки, Сокіл, Керамік, Новомихайлівка (Донецька область), Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Білогорівка, Золоте, Гірське, Комишуваха, Тошківка, Врубівка, Устинівка, Сиротине, Миколаївка (Луганська область).

    Загинуло щонайменше чотири цивільних особи, ще четверо людей поранено. Серед загиблих у місті Гірське – мати з дитиною. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.

    Російські воєнні злочинці зруйнували і пошкодили 47 багатоповерхових і приватних будинків, лінію електропередач.

    Піротехніки підрозділів ДСНС, що входять до складу угруповання об’єднаних сил, виявили та знешкодили 39 вибухонебезпечних предметів у Краматорському, Покровському, Волноваському районах Донеччини.

    За минулу добу з районів ведення бойових дій рятувальники евакуювали 1487 людей.

    Як відомо, ворог основні зусилля зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

    Нагадаємо, також рашисти обстріляли Сумщину некерованими ракетами (фото).

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    Теги: росія Костянтинівка окупанти ДСНС війна Нью-Йорк Авдіївка рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Протягом доби рашисти гатили по Донбасу: загинуло четверо мирних мешканців