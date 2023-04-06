Путін готує подальші репресії на окупованих територіях– ISW

Путін підкреслив необхідність посилення «правоохоронних операцій» для захисту від нападів українських партизанів на окупантів

Путін виправдовує внутрішні репресії на окупованих територіях так званим «тероризмом» з боку українських партизанів

Російський диктатор Володимир Путін називає тероризмом боротьбу з «загарбниками» і закликає до посилення так званих «правоохоронних операцій», ймовірно, щоб створити умови для подальших репресій на окупованих територіях. Таке припущення висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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У їхньому звіті йдеться про те, що Путін під час зустрічі з Радою національної безпеки Росії 5 квітня назвав зусилля РФ щодо зміцнення контролю над окупованими територіями України питанням внутрішньої безпеки та верховенства права.

Диктатор закликав до продовження економічної, правової та соціальної інтеграції окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу РФ, а також наголосив на важливості російських «відновлювальних» зусиль на окупованих територіях для сприяння процесу інтеграції.

Крім того, він звинуватив Україну в загрозі цивільному населенню на окупованих територіях й акцентував на нещодавніх «терористичних атаках» проти окупаційних чиновників і правоохоронних органів, маючи на увазі напади українських партизанів на окупантів.

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Російський диктатор підкреслив необхідність посилення так званих «правоохоронних операцій» для захисту від таких нападів і закликав до більш активної участі місцевих українських громадян у «правоохоронних процесах», відкрито заохочуючи колабораціоністів та інформаторів на окупованих територіях.

Аналітики впевнені, що Путін використовував поняття «тероризм» і загрози внутрішній безпеці Росії для виправдання внутрішніх репресій і, ймовірно, створює умови для подальших репресій, а також репресій із боку так званих «правоохоронних органів» на окупованих територіях, використовуючи подібні формулювання.

Нагадаємо, що Путін намагався зобразити Росію як шановану світову державу після виступу посла Китаю в Євросоюзі Фу Цуна, який назвав спільну заяву Москви та Пекіна про «безмежну дружбу» лише риторичним прийомом.