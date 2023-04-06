Китай відхрестився від «безмежних відносин» із Росією – ISW

Спільна заява Москви та Пекіна про «безмежну дружбу» є лише риторичним прийомом

Посол Китаю в ЄС заявив, що Пекін не підтримує війну РФ проти Україні та не надає Кремлю зброї

Путін намагався зобразити Росію як шановану світову державу після виступу посла Китаю в Євросоюзі Фу Цуна, який назвав спільну заяву Москви та Пекіна про «безмежну дружбу» лише риторичним прийомом. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

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Зазначається, що 5 квітня Путін провів онлайн-зустріч із врученням вірчих грамот главам 17 дипломатичних місій, під час якої наголосив на тісних відносинах Росії з Сирією та співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії.

Тоді ж диктатор вказав, що Сирія є надійним партнером Росії та вкотре намагався звинуватити Захід у війні РФ проти України та геополітичному протистоянні з Москвою.

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Як пояснюють аналітики, таким чином Путін намагався зобразити Росію як шановану світову державу на тлі виступу посла Китаю в ЄС Фу Цуна, який назвав риторичним прийомом спільну заяву Москви та Пекіна про «безмежну дружбу».

Також дипломат додав, що Китай не підтримує війну РФ проти Україні та не надає Кремлю зброї.

«Слова Фу узгоджуються з оцінкою від 21 березня про те, що Путін не зміг отримати вигоди від безмежного двостороннього партнерства, на яке сподівався під час зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном 20-22 березня», – резюмували експерти.

мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW:

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили відійдуть від Бахмута, щоб уникнути оточення, якщо це буде потрібно, але наразі такої необхідності немає.

Путін під час засідання Радбезу РФ назвав зусилля Росії щодо консолідації контролю над окупованими територіями України питанням внутрішньої безпеки та верховенства права.

Путін звільнив генерал-полковника Миколу Гречушкіна з посади заступника голови МНС.

Путін намагався зобразити Росію як шановану світову державу на тлі китайських офіційних осіб, які застосовують тісні відносини з Росією.

Російські та українські війська продовжували вести позиційні бої на лінії Куп'янськ–Сватове–Кремінна.

Російські війська продовжили наступальні дії вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

Російські бізнесмени можуть взяти на себе більшу роль у підтримці зусиль Міноборони РФ щодо формування нерегулярних добровольчих формувань.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова продовжує заперечувати міжнародні звинувачення про те, що Росія примусово вивозить українських дітей до РФ.

Нагадаємо, що Китай закликав Путіна не розміщувати ядерну зброю в Білорусі закликом

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