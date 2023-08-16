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Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС: названо дату

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС: названо дату
Підрив ЗАЕС підтримує частина керівництва силового та військового блоків
фото ілюстративне

Водночас планується техногенна катастрофа на Курській АЕС

Російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення підірвати окуповану Запорізьку АЕС. Теракт рашисти планують наприкінці серпня-початку вересня. Про це повідомляє Telegram-канал «Генерал СВР» посилаючись на свої джерела у Кремлі. Попередньо, канал ведеться від імені колишнього генерала Служби зовнішньої розвідки Росії. 

Окрім того, очільник Кремля планує майже одночасно техногенну катастрофу на Курській АЕС, аби звинуватити у цьому Україну. 

«Путін активував процес підготовки техногенної катастрофи на Курській АЕС. Днями Путін дав розпорядження відновити підготовку, а реалізація планується на кінець серпня-початок вересня. Декілька спроб «ворожих» безпілотних літальних апаратів, нібито атакувати Курчатов, це не що інше, як провокації, узгоджені у військовим керівництвом, керівництвом ФСБ і особисто з президентом, з метою показати «готовність» української сторони до ядерного терору», – йдеться у повідомленні.

Зазначаєтсья, що таким чином Путін хоче вийти «зі стратегічного глухого кута», у якому опинився через розв'язану війну в Україні.

«Російським керівництвом подвійну катастрофу буде оголошено «терористичною атакою» на ядерні об'єкти, в чому звинуватить Україну. Путін готовий піти на колосальні жертви серед мирного населення, забруднивши радіацією величезні частини території Росії, України, Республіки Білорусь та інших країн, заради виходу зі стратегічного глухого кута», – зазначають джерела.

Крім того, зазначається, що ці плани диктатора підтримує частина керівництва силового та військового блоків та готує їх до реалізації.

Нагадаємо, нещодавно Росія знову заговорила про ядерну катастрофу на ЗАЕС.

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Теги: окупанти катастрофа війна Запорізька АЕС

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