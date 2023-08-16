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Росія готує теракт на ЗАЕС? Заява української розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія готує теракт на ЗАЕС? Заява української розвідки
Розвідка запевняє, що хвилюватись через можливий підрив ЗАЕС поки не варто
фото з відкритих джерел

Росіяни зараз намагаються здійняти паніку серед населення України

У Головному управлінні розвідки запевняють, що наразі ймовірність провокацій на Запорізькій атомній електростанції мінімальна, загрози немає. Про це передає ТСН.

Розвідка зазначає, що росіяни зараз намагаються здійняти паніку серед населення України.

«Щодо можливої провокації росіян на ЗАЕС, то зараз небезпеки немає. Активно працює російська інформаційно-психологічна операція, вони намагаються посіяти паніку, налякати українців. Звісно, у разі підвищення ймовірності провокацій, як і раніше – Головне управління розвідки, президент та інші спецслужби обов'язково попередять. А ось зараз хвилюватися не варто», – кажуть в головному управлінні розвідки.

Раніше у ЗМІ поширилась інформація, що Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, нещодавно Росія знову заговорила про ядерну катастрофу на ЗАЕС.

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Теги: Запорізька АЕС путін розвідка окупанти

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