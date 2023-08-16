Росія готує теракт на ЗАЕС? Заява української розвідки

Розвідка запевняє, що хвилюватись через можливий підрив ЗАЕС поки не варто

Росіяни зараз намагаються здійняти паніку серед населення України

У Головному управлінні розвідки запевняють, що наразі ймовірність провокацій на Запорізькій атомній електростанції мінімальна, загрози немає. Про це передає ТСН.

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Розвідка зазначає, що росіяни зараз намагаються здійняти паніку серед населення України.

«Щодо можливої провокації росіян на ЗАЕС, то зараз небезпеки немає. Активно працює російська інформаційно-психологічна операція, вони намагаються посіяти паніку, налякати українців. Звісно, у разі підвищення ймовірності провокацій, як і раніше – Головне управління розвідки, президент та інші спецслужби обов'язково попередять. А ось зараз хвилюватися не варто», – кажуть в головному управлінні розвідки.

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Раніше у ЗМІ поширилась інформація, що Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, нещодавно Росія знову заговорила про ядерну катастрофу на ЗАЕС.